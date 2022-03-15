نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل راتب يصل إلى 300 ألف ريال وفترة سداد تصل 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض الأفراد تتزايد عليهم المصاريف الشهرية كدفع نفقات التعليم، أو احتياجهم لشراء سيارة، أو سداد الأقساط المتأخرة وتصليح المنزل، أي كان ما يريد أن يحصل على المال لأجله، فيتم توفير قروض تمويلية من البنوك والشركات الموثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بأن يقوم كلا منهما بمزاولة التمويل، وتوفير أبسط الطرق والحلول حتى يحصل الفرد على قرض مناسب بفترة سداد تكون طويلة، حتى يستطيع أن يقم بالسداد دون قلق من تراكم المبالغ الشهرية، ويتم السداد بأقل قسط شهري، ويتم توفير عدد وفير من البنوك والشركات للسعوديين والغير سعوديين، حتى يحصلوا على قرض شخصي بإجراءات بسيطة وموافقة فورية.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

احصل على قرض شخصي بدون تحويل راتب من أفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، تمويل العمل الحر بدون فوائد، والمتوفرة للأفراد ولكن بعد التسجيل في البنك، حتى تستطيع أن تستفاد من جميع العروض والخدمات المجانية المتوفرة، والبنك يوفر لك أيضا تمويل تأجيري للسيارات المستعملة والسيارات الجديدة، وبأقل راتب سوف يكون معك تمويلك بدون إجراءات معقدة، وبشروط سلسة وبسيطة سوف تحصل على قرضك في أسرع وقت، عروض التمويل الشخصي، ومتوفر لك قرض تمويلي بمبلغ 300 ألف ريال وفترة السداد تستمر حتى خمس سنوات، بهامش ربح تنافسي ومتطلبات بسيطة، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط قرض التمويل بدون تحويل راتب

إذا كان القرض الشخصي مناسب لك وكان من ضمن احتياجاتك التي تبحث عنها، فيمكنك التوجه إلى بنك الرياض حتى تحصل على قرض بدون تحويل راتب، ولكن إذا كنت مستوفي الشروط والمتطلبات المعلن عنها، والتي من أهمها أن يكون العمر لا يقل عن 23 عاما وحتى 70 عاما، حيث أن التمويل يتاح للمتقاعدين والموظفين، كما يجب أن تعلم بأنه متوفر القرض للعملاء البنك بدون تحويل راتب، ويجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 10 ألف ريال.

كيفية طلب القرض الشخصي

يتم التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك الرياض حتى تحصل على تمويلك سريعا، أو الذهاب إلى أحد الفروع التابعة لبنك الرياض داخل المملكة، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001242020 من الأحد إلى الخميس حتى تحصل على التمويل، ويجب أن تقم بتعبئة نموذج طلب القرض، بجانب تقديم خطاب مفصل بالراتب وتاريخ الالتحاق به.