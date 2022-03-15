موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية وكيفية التسجيل بالبرنامج

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية تم الإعلان عن بدء التسجيل فيه مساء يوم الإثنين الماضي بتاريخ 7 مارس 2022 الموافق 4 شعبان 1443هـ على أن يكون آخر موعد للتسجيل إلكترونيًا يوم السبت الموافق 31 ديسمير 2022 الموافق 7 جمادى الآخرة عام 1444هـ والبرنامج يأتي في إطار الارتفاع بكفاءة العنصر البشري بالقطاعات الجديدة بالسعودية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 كما حرصت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية وفق استراتيجية الابتعاث على التعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة لتقوية خدمة متطلبات سوق العمل،

موعد التقديم على الابتعاث الخارجي 2022 السعودية

في نفس السياق السابق ذكره فإن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هو أحدث برنامج لتنمية القدرات البشرية بالمملكة العربية السعودية قام بإطلاق استراتيجيته ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية فهو برنامج ابتعاث للطلاب في أفضل المؤسسات التعليمية عالميًا في العديد من المجالات ويعتمد البرنامج على ثلاث ركائز أساسية وأربع مسارات لخدمة سوق العمل المتجدد ومن أبرز ركائز استراتيجية برنامج الابتعاث الخارجي هي كالتالي:

أولًا العمل على التوعية والإعداد للعناصر البشرية المبتعثة ومدى أهمية تأهيلهم للتخطيط المبكر في رحلتهم العملية ورحلتهم العلمية بالجامعات ذات المجالات المختلفة.

كذلك يرتكز البرنامج على تطوير مسارات وبرامج الابتعاث بشكل تنافسي على المستوى المحلي والدولي ويتم ذلك عن طريق الابتعاث للمسارات والتي يتطلبها سوق العمل المحلي وسوق العمل العالمي وفق التصنيفات العالمية وهو احدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

أيضًا يرتكز البرنامج على متابعة جموع المبتعثين والعمل على إرشادهم وتطوير كافة الخدمات المقدمة لهم، مما يترتب عليه تشكيل حافز يعدهم للاندماج بسوق العمل سواء في المؤسسات البحثية داخل المملكة العربية السعودية محليًا أو خارجها عالميًا.

مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي 2022

كما ذكرنا سابقًا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث تم تدشينه على ثلاث ركائز وأربع مسارات نذكرهم بالترتيب التالي:

أولًا مسار الرواد وهو ابتعاث الطلاب والطالبات ل 30 مؤسسة عالمية تعليمية مميزة طبق تصنيفات الجامعات المعتمدة، بكافة التخصصات والتي تعمل على تمكين الطلاب من المنافسة عالمية وفق رؤية المملكة 2030. كذلك مسار البحث والتطوير وهو تمكيم الممنظومة من البحث والابتكار في الابتعاث الخارجي لطلاب الدراسات العليا إلى أفضل المعاهد والجامعات العالمية. أيضًا مسار إمداد هذا المسار هدفه تلبية احتياجات السوق بتخصصات متنوعة ومتجددة عن طرق برنامج الابتعاث الخارجي لعدد 200 جامعة مميزة مما يخدم سوق العمل بموارد بشرية على كفاءة عالية. في النهاية مسار واعد وهو المسار الذي يدعم ابتعاث الطلاب والطالبات بالقطاعات المتنوعة والمجالات المختلفة طبقصا لما تطلبه المشاريع الكبرى الوطنية بالمملكة، ومن خلال هذا المسار يتم تدريب كافة الطلاب المبتعثين في أفضل الأكاديميات العالمية على أحدث ابرامج المتطورة لخلق قدرات بشرية مؤهلة عالميًا للتعامل قطاعات متنوعة من أهمها الصناعة واالسياحة إلخ.

كيفية التسجيل للابتعاث الخارجي 2022 السعودية

ولراغبي التسجيل والتقديم في البرنامج بإمكانك اتباع الخطوات التاية بالترتيب من خلال الموقع الرسمي: