خطوات تقديم طلب للديوان الملكي السعودي لسداد الديون، إذا كنت في حالة أنه قد أصبحت عليك أعباء ومسؤوليات أدت بقى إلى أخذ الديون من هذا وذاك، ولا تقدر على تسديد هذه الديون، فحلك الأفضل الآن هو القيام بتقديم طلب للديوان الملكي السعودي للاستفادة من المساعدات التي يقدمها وءلك حرصاً من المملكة على سداد كافة ديونك، ولكن لا يتم إعطاء الدعم إلى أي فرض ولكن سبق وقام الديوان بوضع عدد من الشروط والضوابط التي يشترط أن تكون متوفره لدى المتقدمين، كما أنه يتم فحص ودراسة الحالة المتقدمة للتأكد من صحة المعلومات، حتى يستطيع الديوان الملكي تقديم المساعدة لكافة المحتاجين.

خطوات تقديم طلب للديوان الملكي لسداد الديون:

قام الديوان الملكي السعودي بتوفير إمكانية تقديم طلب لغير القادرين على سداد الديون وللاستفادة من تلك الخدمة عليك إتباع الأتي:

أولاً يشترط على المواطن تقديم الطلب للديوان الملكي السعودي ويوجد به كافة البيانات الخاصة بالفرد من اسم وتاريخ ميلادة ورقم الهاتف المحمول.

كما يجب على المواطن إدخال رقم الجوال الخاص به.

ثم يجب إدخال العنوان الأساسي للمواطن والموجود في الهوية الوطنية.

ثم شرط أساسي على المتقدم توضيح نوع الدين الذي لا يقدر على سداده وأيضا يجب توضيح قيمتة.

بعد ذلك يقوم الفرد بكتابة ذلك السبب بعد كلمة عدم سداد الدين.

ثم بعد ذلك يشترط توفير وتقديم صحه ما يثبت وجود عجز وعدم القدرة على سداده.

وكذلك يجب أن يعمل المواطن على التأكد من إرسال الطلب إلى الديوان الملكي السعودي عن طريق الانترنت وعبر البريد الإلكتروني الخخاص بالديوان.

في النهاية يتم دفع رسوم مراجعة ذلك الطلب وبعدها يتم فحص الأوراق التي تم تقديمها، ثم يتم الرد بالقبول أو الرفض.

كيفيه التواصل مع الديوان الملكي السعودي:

تم توفير خدمة التواصل مع الديوان الملكي السعودي عن طريق عدد من الطرق المختلفة. وذلك لسهولة التواصل في حالة تواجد أي مشكلة في سداد الدين. ومن هذه الوسائل ما يلي: