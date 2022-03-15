نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكبر اعلان على وظائف الحرس الوطني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن اكبر اعلان على وظائف الحرس الوطني وهذا اليوم الأثنين ويعد هذا الاعلان أكبر الإعلانات على مستوى الوظائف العسكرية في السعودية, وهذا يشمل حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم ويوجد وظائف ضمن الاعلان لحملة الثانوية العامة او مايعادلها في المملكة من الشهادات وكما تم تحديد الشروط الخاصة بالتقديم وبينت الوزارة طريقة التقديم.

شروط التقديم على الوظائف العسكرية

وهنالك العديد من الشروط التي حددتها الوزارة وهي كالتالي:

ان يكون الشخص المتقدم سعودي الاصل وليس متجنس. يقبل الشخص المتقدم في حال كان مع والده خارج المملكة بخدمة. يتوجب على المتقدم ان يكن بصحة جيدة ولائق طبياً. ان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك بحيث وان يكن غير محكوم بجرائم شرف او امانة. ان لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن الشرط الموجود في الشروط لكل وظيفة. إلا يكون طول الشخص المتقدم أقل من 160 سم. ويجب توازن الطول للشخص المتقدم مع طوله وان يطابق المعايير الخاصة بوزارة الحرس الوطني السعودية. ان لا يكن المتقدم موظف في الدولة او ان سبق له الحصول على وظيفة خاصة بنظام الخدمة العسكرية. وياوجب على المتقدم إذا كان متزوج ان تكن زوجته سعودية الاصل ويرفض غذا كانت غير سعودية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة. ويلزم على المتقدمين اجتياز القبول المبدئي والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط التي تم تحديدها.

وكما نلاحظ ان الشروط متقاربة بين كل تقديم والتقديم الذي يليه وهذا ما تم ذكره في اعلان عن وظائف الحرس الوطني قبل شهرين اقريباً.

رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني

ويتم الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الحرس الوطني واتباع كل الخطوات المطلوبة مثل تقديم الشهادة العلمية المثبتة بختم الوزارة ويتم معادلة الشهادات التي جلبها الشباب من خارج المملكة حتى تكن نظامية وموازية للشهادات التي اخذت من البلد.

متى يبدا تقديم وظائف الحرس الوطني

ويبدا تقديم الطلبات لوظائف الحرس الوطني بتاريخ يوم الاحد القادم الموافق للسابع عشر من الشهر الجاري ولمدة خمس الايام الذي يصادف يوم الخميس الموافق لتاريخ الواحد والعشرين من الشهر الجاري, وقد بينت وزارة الحرس الوطني السعودية جميع الشروط والاحكام وجميع التفاصيل ضمن موقعها الرسمي.