خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي مجانا ورابط وشروط التسجيل 1443

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عمر شويل - جدة خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي، الذي يعد من أهم الأساسيات التي يجب أن يعرفها الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان الملكي السعودي للمساعدات، حيث يشتهر الديوان الملكي بتقديم منح الأراضي للمواطنين ضمن برامجه الاجتماعية في توفير السكن الملائم للمواطنين السعوديين، وخصص الديوان الملكي هذه الخدمات للمواطنين السعوديين فقط وتم استثناء بعض الحالات الحرجة مثل المطلقات والأرامل الذين كانوا متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية السعودية.

خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي

يتقدم المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الضوابط بإرسال خطاب إلي الديوان الملكي يطلبون فيه منحة قطعة أرض بهدف إنشاء مسكن، وتأتي هذه الأراضي ضمن المخططات التي تقدمها المملكة هذه الفئة، ينبغي عليك أن تتقدم بإرسال والنموذج موضح فيه البنود الرسمية في الخطاب الموجه للديوان الملكي السعودي كالتالي:

“بسم الله الرحمن الرحيم” تبدأ بها الخطاب.

“تحية طيبة وبعد” تكتب تحت التسمية مباشرةً.

“أتفدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تبذلونه في رفعة ومساندة أبناء الوطن” تكتب مقدمة بسيطة.

ارغب في الحصول على قطعة أرض في (تحدد المكان أو المدينة).

حيث أنني من أبناء الوطن الذين تنطبق عليهم جميع الضوابط، ولم استلم من قبل أي دعم سكني.

وإليكم كافة المستندات التي توضح عدم استفادتي من قبل بأي دعم سكني.

وفي الختام نشكركم جزيل الشكر.

أسفل الخطاب تكتب كافة آليات التواصل مثل (رقم بطاقة الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، محل السكن، المدينة).

إرسال خطاب منحة أرض عبر البريد السعودي.

كيفية الاستعلام عن منح الأراضي بالسجل المدني

يمكنكم بكل سهولة ويسر الاستعلام عن منح الأراضي الخاصة بالديوان الملكي السعودي عن طريق التالي:

الدخول على رابط موقع المنصة الوطنية الموحدة .

. الضغط على دليل الخدمات.

النقر على الاستعلام عن منح الأراضي .

. النقر على زر ابدأ.

التوجه إلي منصة بلدي.

تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.

الضغط على خدمة المنح من الخدمات المتاحة.

اضغط على “الاستعلام عن منح الأراضي”.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية، رمز التحقق.

اضغط على عرض.

جميع البيانات تظهر أمامك.

هناك عدد لا حصر له من المساعدات التي تمنح إلي المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتتزايد هذه المساعدات في ظل الظروف الراهنة التي مرت بالبلاد نتيجة وباء فيروس كورونا، فمن أهم المساعدات التي يستند إليها المواطنين المساعدات المقطوعة ومساعدات الديوان الملكي السعودي ومساعدات الوليد بن طلال، فضلا عن الدعم الشهري حساب المواطن.

طريقة الحصول على الدعم المالي من الديون الملكي السعودي

تتمثل آلية الحصول على الدعم المالي من الديون الملكي السعودي بعض الخطوات البسيطة سواء كنت ترغب في دعم مالي أو منح أخري من الديوان الملكي السعودي، حيث ينبغي عليك كتابة طلب المساعدة كما تم ذكرها سابقا، ارسال طلب المساعدة على العنوان التالي (الهدا 12911 الرياض السعودية) ومن ثم المتابعة على الارقام التالية 8004000000 أو الرقم 92003003.

وصلنا لختام شرح خطاب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي مجانا ورابط وشروط التسجيل 1443.