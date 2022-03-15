كيفية التقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي 1443و المستندات المطلوبة لوظائف

كيفية التقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي، انضم ملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى البحث في الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن توافر وظائف شاغرة للراغبين في الحصول على الشهادات والمهارات المختلفة عبر موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشروط والأحكام يجب أن يكون لدى مقدم الطلب وسنشرح كيفية توفير وظائف الحرس الوطني 1443 وجميع التفاصيل ذات الصلة من موقع ثقفني في الأسطر التالية

شروط التقديم فى وظائف الحرس الوطني 1443

حددت خدمة التجنيد بالحرس الوطني السعودي المتطلبات التي يجب أن يفي بها المرشح حتى يتم النظر في هذه الوظائف، وبعد إجراء البحث والتحقيق سنقوم بإدراج هذه المتطلبات في الأقسام أدناه: –

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم ابنًا أو ابنة لأب وأم سعوديين.

يجب أن يكون مقدم الطلب حسن التصرف وذو سمعة طيبة.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب أن يتراوح عمر المرشح بين 20 و 30 عامًا.

يجب ألا يكون مقدم الطلب موظفًا في وكالة حكومية.

يجب على المرشح تلبية المتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية للمرشحين.

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب أن يكون طول مقدم الطلب 165 سم على الأقل ويجب أن يتناسب حجمه مع وزنه.

المستندات المطلوبة لوظائف الحرس الوطني السعودي

يجب على المتقدمين لشغل وظائف في الحرس الوطني السعودي إحضار المستندات التالية:

أصل وصورة من شهادة إتمام الدراسة يجب تضمين الملاحظة العامة والتخصص والمتوسط ​​التراكمي والنسبة المئوية وتاريخ الشهادة في شهادة الإكمال إذا كان المرشح حاصل على دبلوم من دولة غير المملكة العربية السعودية فيجب الجمع بين معادلة التعليم العالي ومعيار حساب المعدل. أحضر مجلد مدرستك مع نسخة منه.

كيفية التقديم في وظائف الحرس الوطني السعودي 1443

وأوضحت إدارة الحرس الوطني عملية التقديم لهذه الوظائف المستحدثة من أجل إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم بشكل مباشر ودقيق، نتيجة لذلك يجب على مقدم الطلب اتباع الخطوات التالية: