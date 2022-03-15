نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1443 رجال تجنيد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث خلال هذه الساعات في المملكة العربية السعودية عن رابط تقديم وظائف الحرس الوطني على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحرس الوطني السعودية قد أعلنت منذ ساعات قليلة عن وجود وظائف شاغرة للرجال السعوديين للإلتحاق بالخدمة العسكرية على أن يكون المتقدم قد حصل على مؤهل الثانوية العامة على الأقل أو البكالريوس، وقد وضعت الوزارة عدة شروط لكل من يرغب في التقديم من أجل التأكد من أهلية المتقدم لشغل هذه الوظائف، وفي إطار حرصنا في موقعنا على توضيح أبرز الوظائف السعودية الحكومية والعسكرية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف الحرس الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف النيابة العامة، فتابعونا.

تقديم وظائف الحرس الوطني

أتاحت وزارة الحرس الوطني السعودية إمكانية التقديم على الوظائف المعلنة عبر موقعها الرسمي ابتداءاً من يوم الأحد القادم الموافق 20 مارس 2022م 17 شعبان 1443ه ليستمر بعد ذلك التقديم حتى يوم الخميس 24 كارس 2022م 21 شعبان 1443ه، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للتقديم على الوظائف كالتالي:

وهكذا تكون أتممت عملية تسجيل الطلب على الوظائف المعلنة من قبل وزارة الحرس الوطني.

شروط التقديم للحرس الوطني

يجب على المواطن السعودي الراغب في التقديم على الوظائف المعلنة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أولاً أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

ثانياً يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

ثالثاً لائق طبياً وعمره أكبر من 18 عام.

رابعاً أن يكون طوله 160 سم على الأقل.

خامساً لا يجوز أن يكون المتقدم قد تزوج من امرأة غير سعودية.

سادساً لا بد أن يكون حصل على المؤهل المطلوب.

سابعاً لا بد من اجتياز كل الإختبارات والمقابلات الشخصية.

ثامناً ألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو فُصل من وظيفة عسكرية.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة

يسألنا الآلاف من الشباب السعودي على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بنا على تويتر عن التخصصات والمؤهلات المطلوبة للوظائف، ويشترط في كل المتقدمين إلى الوظائف التي قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عنها أن يكونوا حاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالريوس، وأن يكون حامل البكالريوس في تخصص الخدمة الإجتماعية علم نفس بتقدير جيد على الأقل بينما حملة الدبلوم في تخصص الإتصالات.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، ولأي استفسار يخص المقال من فضلك اترك سؤالك بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن