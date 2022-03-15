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عمر شويل - جدة العفو الملكي في السعودية 2022 وشروطه وكيفية تقديم طلب للعفو ٬ يكثر البحث في السعودية عن موضوع العفو الملكي للسجناء وتسعى المملكة لتشجيع السجناء على تحسين سلوكهم والالتزام بالضوابط ، من خلال إصدار عفو عام عن السجناء ذوي الحالات المخففة ، ضمن الشروط والقواعد القانونية التي يحددها بعض المختصين. من خلال موقع ثقفني نتعرف على تفاصيل عفو السجين ٢٠٢٢.

العفو الملكي عن السجناء

تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى إخلاء سبيل السجناء في السجون ، من خلال إصدار عفو ملكي.

ويشمل الإفراج عن ذوي القضايا البسيطة ، وتخفيف الأحكام عن المعتقلين ، ضمن القواعد القانونية التي ينظمها المختصون وبحسب العادة السائدة في المملكة ، يصدر العفو في بداية شهر رمضان المبارك من كل عام لإدخال البهجة والسرور في نفوس ذوي الأسرى.

ماهي شروط العفو آلملكي في السعودية

للاستفادة من العفو الملكي ، يجب أن تتوفر في السجين بعض الشروط ، وهي:

أن يكون قد قدم السجين الأخلاق الحميدة طيلة فترة إقامته في السجن ، وذلك بالالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة منه داخل السجن وعدم القيام بأعمال الشغب في السجن.

يجب أن يتم انقضاء عقوبة واحدة على الأقل بالسجن على جريمة ارتكبها السجين.

أن يكون السجين من بعض الحالات المشمولة بأحكام العفو السعودي.

يجب ظهور بوادر الاقتناع التام بالتمسك بحسن السير والسلوك بعد الإفراج عن السجين.

توقيع السجين علي تعهد خطي بعودته إلى حياته الطبيعية الخالية من أية جرائم أو انتهاكات.

يجب استيفاء السجين لبعض لاشتراطات في المراقبة البوليسية وهي: ( القيام بالرقابة من خلال الجهات الحكومية للمدة المحددة بعد الحصول على العفو الملكي).

كيفية تقديم طلب الحصول على العفو آلملكي

يمكن تقديم اسم السجين ومعلوماته وتقديمها عبر منصة وزارة الداخلية لمعرفة ما إذا كان ضمن الفئات المشمولة بالعفو باتباع الخطوات التالية: