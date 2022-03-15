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عمر شويل - جدة رابط تقديم الحرس الوطني جندي وما هي الشروط المطلوبة 2022 ٬ يتم التقديم علي وظيفة جندي من الحرس الوطني عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني ، حيث أعلنت الوزارة فتح باب القبول والتسجيل لبعض الوظائف الشاغرة برتبة جندي وفق بعض الشروط والمتطلبات التي يجب على المتقدمين توافرها ، ومن خلال موقع ثقفني سنستعرض لكم طريقة التقديم لوظائف الحرس الوطني وغيرها من المعلومات الهامة ذات الصلة.

وزارة الحرس الوطني

وزارة الحرس الوطني من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية. وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الأمن القومي والدفاع.

ويرأسها الوزير الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود. هي الوزارة المعنية بدعم من الجيش السعودي من خلال العمل معه في العديد من المواقف الحرجة والطارئة لمواجهة التهديدات لأمن وسلامة المملكة.

جدير بالذكر أن الوزارة تضم العديد من الدوائر والهيئات الحكومية المهمة ، ومن أبرزها ما يلي:

هي الإدارة العامة لكل من التالي : ( للعلاقات والمراسم – للأفواج والإرشاد والتوجيه – للشؤون الصحيّة – لتقنية وأمن المعلومات – مكافحة المخدرات)

رابط تقديم الحرس الوطني جندي

كيفية التقديم ورابط التقديم علي وظائف الحرس الوطني توفر وزارة الحرس الوطني إمكانية التقديم على الوظائف الشاغرة برتبة جندي إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني على النحو التالي:

انتقل إلى موقع وزارة الحرس الوطني السعودية.

اختر الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اضغط على بوابة القبول والتسجيل. انقر فوق “تسجيل تطبيق جديد”.

أدخل جميع المعلومات الشخصية للمرشح. تحديد الوظيفة المناسبة.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية.

انقر فوق تقديم الطلب.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني

وضعت وزارة الحرس الوطني بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الوزارة برتبة جندي ، وهذه المتطلبات هي كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يمكن قبول الأجانب في هذه المواقف.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

اجتياز المقابلة الشخصية. يعتبر عدم الحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بمثابة تنازل عن الرغبة في الترشح.

أن يجتاز الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية المعتمدة ولن يتم قبول أي طلبات خارج اللجنة.

يجب أن يتمتع المرشح باللياقة الطبية اللازمة لأداء جميع المهام المطلوبة منه.

أن يكون حسن السيرة والسلوك حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون مقدم الطلب محكوما عليه بعقوبات جنائية أو قانونية أو بأي من جرائم الشرف أو الأمانة.

التسجيل في برنامج ساعد ، إذا كان الأفراد حاصلين على مؤهل ثانوي أو أقل.

ألا يكون مقدم الطلب محالاً للتقاعد من أي جهة أو مؤسسة سعودية رسمية.

المستندات المطلوبة في التقديم على وظائف الحرس الوطني



يجب تقديم المستندات والأوراق والمستندات عند حضور المقابلة الشخصية ، وهذه المستندات هي: