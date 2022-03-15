نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب المدرسين في السعودية 1443 بالمستويات والدرجات بالتفاصيل الكاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المدرسين في السعودية 1443 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التعليم السعودية عن الرواتب التي سيتقاضاها العاملين في القطاع التعليمي، شامل البدلات والعلاوات التي تصرف شهريًا أو سنويًا، لذا حرصنا اليوم أن نقدم لكم بيانًا تفصيليًا عن سلم رواتب المدرسين في السعودية 1443.

رواتب المدرسين في السعودية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه تم تصنيف رواتب العاملين في الوزارة بدرجات ومستويات، لكل الوظائف المتاحة بدايًة من وظيفة مساعد معلم أو معلم، معلم ممارس، معلم متقدم، معلم خبير وجاءت الرواتب كالآتي:-

المستوى الأول (راتب مساعد معلم / معلم)

العلاوة السنوية 300 ريال.

الأولى: 5200 ريال.

الثانية: 550 ريال.

الثالثة: 5800 ريال.

الرابعة: 6100 ريال.

الخامسة: 6400 ريال.

السادسة: 6700 ريال.

المستوى الثاني

العلاوة السنوية 320 ريال.

الأولى: 7000 ريال.

الثانية: 7320 ريال.

الثالثة: 6740 ريال.

الرابعة: 7960 ريال.

الخامسة: 8280 ريال.

السادسة: 6800 ريال.

المستوى الثالث

العلاوة السنوية 340 ريال.

الأولى: 8920 ريال.

الثانية: 9260 ريال.

الثالثة: 9600 ريال.

الرابعة: 9940 ريال.

الخامسة: 10280 ريال.

السادسة: 10620 ريال.

المستوى الرابع

العلاوة السنوية 360 ريال.

الأولى: 10960 ريال.

الثانية: 11320 ريال.

الثالثة: 11680 ريال.

الرابعة: 12040 ريال.

الخامسة: 12400 ريال.

السادسة: 12760 ريال.

المستوى الخامس الدرجة

العلاوة السنوية 380 ريال.

الأولى: 13120 ريال.

الثانية: 13500 ريال.

الثالثة: 13880 ريال.

الرابعة: 14260 ريال.

الخامسة: 1460 ريال.

السادسة: 15020 ريال.

المستوى السادس

العلاوة السنوية 400 ريال.

الأولى: 15400 ريال.

الثانية: 145800 ريال.

الثالثة: 16200 ريال.

الرابعة: 16600 ريال.

الخامسة: 17000 ريال.

السادسة: 1700 ريال.

رواتب معلم ممارس

تبدأ من المستوى الأول وحتى الخامس فقط وأيضًا مقسمة إلى 6 درجات كالآتي:-

المستوى الأول

العلاوة السنوية: 500 ريال.

الأولى: 7570 ريال.

الثانية: 8070 ريال.

الثالثة: 8570 ريال.

الرابعة: 9070 ريال.

الخامسة: 9570 ريال.

السادسة: 10070 ريال.

المستوى الثاني

العلاوة السنوية: 520 ريال.

الأولى: 10570 ريال.

الثانية: 11090 ريال.

الثالثة: 11610 ريال.

الرابعة: 12130 ريال.

الخامسة: 12650 ريال.

السادسة: 13170 ريال.

المستوى الثالث

العلاوة السنوية: 540 ريال.

الأولى: 13690 ريال.

الثانية: 14230 ريال.

الثالثة: 14770 ريال.

الرابعة: 15310 ريال.

الخامسة: 15850 ريال.

السادسة: 16390 ريال.

المستوى الرابع

العلاوة السنوية: 540 ريال.

الأولى: 16930 ريال.

الثانية: 17470 ريال.

الثالثة: 18010 ريال.

الرابعة: 18550 ريال.

الخامسة: 19090 ريال.

السادسة: 19630 ريال.

المستوى الخامس

العلاوة السنوية: 540 ريال.

الأولى: 20170 ريال.

الثانية: 20710 ريال.

الثالثة: 21250 ريال.

رواتب معلم متقدم

تم تخصيص تلك الرواتب على أربعة مستويات فقط، وأيضًا إلى 6 درجات للثلاثة المستويات الأولى أما الرابع حتى الدرجة الرابعة:-

المستوى الأول

العلاوة السنوية: 540 ريال.

الأولى: 9950 ريال.

الثانية: 10490 ريال.

الثالثة: 11030 ريال.

الرابعة: 11570 ريال.

الخامسة: 12110 ريال.

السادسة: 12650 ريال.

المستوى الثاني

العلاوة السنوية: 560 ريال.

الأولى: 13190 ريال.

الثانية: 13750 ريال.

الثالثة: 14310 ريال.

الرابعة: 14870 ريال.

الخامسة: 15430 ريال.

السادسة: 15990 ريال.

المستوى الثالث

العلاوة السنوية: 580 ريال.

الأولى: 16550 ريال.

الثانية: 17130 ريال.

الثالثة: 17710 ريال.

الرابعة: 18290 ريال.

الخامسة: 18870 ريال.

السادسة: 19450 ريال.

المستوى الرابع

العلاوة السنوية: 580 ريال.

الأولى: 20030 ريال.

الثانية: 20610 ريال.

الثالثة: 21190 ريال.

الرابعة: 21170 ريال.

رواتب معلم خبير

رواتب هذه الوظيفة بوزارة التعليم السعودية مقسمة فقط إلى ثلاثة مستويات، وأيضًا إلى 6 درجات كالآتي:-

المستوى الأول

العلاوة السنوية 600 ريال.

الأولى: 12650 ريال.

الثانية: 13250 ريال.

الثالثة: 13850 ريال.

الرابعة: 14450 ريال.

الخامسة: 15050 ريال.

السادسة: 15650 ريال.

المستوى الثاني

العلاوة السنوية: 620 ريال.

الأولى: 16250 ريال.

الثانية: 16870 ريال.

الثالثة: 17490 ريال.

الرابعة: 18110 ريال.

الخامسة: 18730 ريال.

السادسة: 19350 ريال.

المستوى الثالث

العلاوة السنوية: 640 ريال.

الأولى: 19970 ريال.

الثانية: 20610 ريال.

الثالثة: 21250 ريال.

الرابعة: 21890 ريال.

الخامسة: 22530 ريال.

السادسة: 23170 ريال.

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