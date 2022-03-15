كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور

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عمر شويل - جدة كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي ذلك التساؤل الذي يشغل بال كافة مواطني المملكة العربية السعودي . لكي يتم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 كما أن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 . من خلاله يتم تقديم مبالغ دعم مالية لكي ما يتم مواجهة الظروف المعيشية للفئات المحددة من الوزارة . كذلك بجانب أهمية تطبيق شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكل من يرغب التسجيل في الضمان الاجتماعي . وكما جاء وفقاً لتصريحات الوزارة في وقت سابق بضرورة تطبيق تلك الشروط وفي مقال اليوم . من “موقع ثقفني” سنعض تفاصيل خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي .

كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المتبعة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية . سواء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القدامي أو الجدد الذين يرغبون في الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي . كما تم عبر الموقع الرسمي الجديد لموقع الوزارة والذي تم بدء استقبال . طلبات نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 . منذ شهر نوفمبر من العام الماضي . حيث أعلنت الوزارة عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد البديل للمنصة القديمة . ومن خلال السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكي ما يتم الاستفادة من الدعم المقدم للمواطنين .

كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي علي الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية

لكي ما يتم الاستفادة من الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية . نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 يحتوي علي قائمة أنشاء حساب جديد يتم الضغط عليها . يتم عبر القائمة السابقة تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي الموقع . كذلك بجانب تسجيل رمز التحقق الظاهر أمامك بالصفحة الرئيسية ومن ثم الضغط علي “تسجيل” . يقوم الموقع بإرسال رسالة تأكيد يتم تسجيلها علي الموقع في الخانة المخصصة . تلك هي الخطوات الخاصة بعملية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور .

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كل من يرغب في الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 يجب أن يكون سعودي .

يجب أن يكون سعودي . كما هناك شرط أساسي للاستفادة من الضمان الاجتماعي وهو أن يكون المستفيد مقيماً داخل السعودية بشكل دائم .

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الثابتة لاستحقاق الضمان الاجتماعي .

كذلك بجانب ضرورة أن تتم خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل إلكتروني علي الموقع الرسمي فقط .

بشكل إلكتروني علي الموقع الرسمي فقط . كما يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة السعودية أقل من الحد الأدنى المحدد من الضمان الاجتماعي .

كيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي لكافة مواطني المملكة العربية السعودية وذلك يتم عبر الرابط الرسمي . لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقاً للخطوات الموضحة داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” التي تم ذكرها .