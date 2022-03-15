نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يجيب.. هل النشاط التجاري يؤثر على دعم حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرح تطبيق حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية على أن ممارسة أي النشاط التجاري يؤثر على دعم حساب مواطن ولكن بشروط، حيث أنه توالت الأسئلة من قبل الكثير من المواطنين حول هل فتح نشاط تجاري يؤثر على الدعم؟ لكن حساب المواطن أكد أنه لا يؤثر ولكن هناك شرط يجب توافره حتى لا يتأثر الدعم.

هل النشاط التجاري يؤثر على دعم حساب مواطن

بعد الإفصاح عن أن النشاط التجاري لا يؤثر على الدعم ولكن بشروط قد جاء عن أحد المواطنين أن يسأل على حساب مواطن قائلاً (أعمل حاليا على فتح مؤسسة لي ولأولادي هل يتأثر الدعم ؟)، وقد بادر تطبيق حساب مواطن على تقديم رد جذري على السؤال قائلًا ” يتمكن من يمارس أي نشاط تجاري الاستفادة من تطبيق الدعم ولكن يشترط أن يتم الإخبار باستمرار عن العائد الناتج عن مزاولة ذلك النشاط.

كما يشترط أن ينطبق على ذلك الشخص كافة الشروط والأحكام الأخرى المطروحة من قبل برنامج حساب مواطن، وكذلك قد صرح تطبيق حساب مواطن أنه يجب الإعلان عن السجل التجاري الخاص بالمشروع الذي يتم مزاولته عبر القيام بعدة خطوات وهي كما يلي:

تحديد المصدر “سجل تجاري”.

تحديد نوع الدخل “نشاط تجاري”.

إضافة الدخل ومن بعد ذلك حفظه.

أهم التفاصيل الخاصة بدفعة شهر فبراير الماضي

أعلن برنامج حساب المواطن أنه في الخميس قد تم إيداع مبلغ مالي في الحساب يصل إلى نحو 1.9 مليار ريال سعودي، وقد تم الإفصاح عن ذلك المبلغ مخصص لدعم شهر فبراير لجميع المستفيدين من البرنامج الموافق عليهم بسبب تطابق كافة الشروط عليهم، ومن الجدير بالذكر أنه تم حصر عدد المواطنين المستفيدين من دفعة فبراير وهي الدفعة الحادية والخمسون بلغوا نحو 10.4 مليون مواطن.

كما أنه بعد حصر كافة التعويضات التي تم دفعها للدفعة السابقة لوحظ أنها قد وصلت إلى حوالي 25 مليون ريال سعودي، حيث أن ذلك ساعد على وصول كافة الدفع السابقة التي تم دفعها من قبل برنامج حساب مواطن تصل لنحو 113 مليار ريال سعودي وأكثر، وقد قيل أن منهم حوالي 962 مليون ريال سعودي تم دفعها كتعويض عن الدفعات السابقة.