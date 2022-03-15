نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة الزيت العربية أرامكو بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين للشهر الحالي مارس 2022، والتي سيتم العمل بها حتى شهر أبريل المقبل، وأعلنت شركة أرامكو السعودية تثبيت سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال للتر الواحد، وتم نشر هذا خلال بيان عبر موقعها الإلكتروني، وأعلنت استقرار اسعار الديزل عند مستوى 0.63 ريال للتر الواحد، بينما أسعار الكيروسين استقرت على 0.70 ريال للتر، وسعر غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر خلال شهر مارس.

أسعار البنزين في شهر مارس 2020 عبر أرامكو

تعتبر شركة أرامكو السعودية للنفط من أكبر شركات البترول في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة العربية بأكملها، وتقوم بتحديث أسعار البنزين كل شهر، بعد إصدار الحكومة السعودية موافقتها على طرح الأسعار الجديدة، ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية تقوم بمراجعة أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم التالي.

أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية

تم ازدياد أسعار النفط منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتم تسجيل أسعار العقود الآجلة لخام برنت بما يقرب من 107.13 دولار للبرميل الواحد، بينما سجلت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يقرب من 108.11 دولار للبرميل الواحد.

شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل

استطاعت شركة النفط السعودية أرامكو في وقت سريع، أن تزيح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، من صدارة أكبر شركة في العالم في القيمة السوقية، وأعلنت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة أرامكو السعودية، تستفيد بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى المستويات منذ عام 2008، واذداد سعر سهم الشركة بقيمة 15% في أقل من أسبوعين، لتصل قيمتها في السوق إلى ما يزيد عن 2.3 تريليون دولار.

بينما تراجع سهم أبل والتي تقوم بانتاج الهاتف الذكي أيفون، بنسبة 9% خلال العام الحالي، في إطار بيع بشكل متزايد في سوق الأسهم الأمريكية، على خلفية المخاطر الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، أنه بالرغم من أن قيمة أرامكو مازالت أقل بنسبة 10% عن أبل، فإن ارتفاع أسعار النفط مع فرض عقوبة على قطاع النفط الروسي، يعمل على زيادة سعر سهم أرامكو، لتصل إلى المركز الأول من حيث قيمتها السوقية.