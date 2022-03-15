نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في التأهيل الشامل وشروطه 1443 في المقال التالي
يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في التأهيل الشامل على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قدمت العديد من البرامج الداعمة للمواطن السعودي والتي تقف بجانبه تعينه على تحمل الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة، ومن أبرز البرامج برنامج التأهيل الشامل والتي أطلقته الوزارة ليكون عوناً للمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة والهمم حيث يقدم لهم مساعدات مادية بشكل شهري تتراوح من أربعة ألاف ريال إلى عشرين ألف ريال سعودي حسب نوع الإعاقة، وفي إطار اهتمامنا ببرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لإتمام التسجيل في برناج التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.
التسجيل في التأهيل الشامل
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الإلكتروني إمكانية تسجيل المواطنين السعوديين في برنامج التأهيل الشامل إلكترونياً في غضون عدة دقائق للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإتمام التسجيل كالتالي:
- أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.
- ثانياً قم بالبحث عن أيقونة “خدمات الوزارة” وانقر عليها ثم اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- ثالثاً قم بإختيار “الإعانة المالية لذوي الإعاقة”.
- رابعاً اكتب كل البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة.
- خامساً قم الآن بالضغط على “تقديم الطلب.
شروط التأهيل الشامل
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة شروط لا بد من توفرها في المواطن المتقدم للإستفادة من دعم التأهيل الشامل، ونوضح لكم الشروط كالتالي:
- أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ثانياً لا يتجاوز عمر المتقدم 45 عاماً.
- ثالثاً في حالة العمل لا يزيد راتبه الشهري عن أربعة آلاف ريال سعودي.
- رابعاً عدم استفادة المتقدم من دعم مراكز الإيواء.
- خامساً أن تكون إعاقة المتقدم ضمن الإعاقات المدعومة في البرنامج.
- سادساً أن يُسجل المتقدم نفسه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
وفي حالة توفر هذه الشروط في المواطن المتقدم يُمكنه التقديم إلكترونياً لبرنامج التأهيل الشامل والإستفادة من الدعم المقدم.
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