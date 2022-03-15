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عمر شويل - جدة من الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد أجاب على سؤال الكثيرون حول كيفية تغيير قيمة الدخل في حساب المواطن، حيث أن ذلك يمكنك من تغير القيمة الخاصة بدخل التابع وذلك لأن حساب المواطن يجيب من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع تويتر العالمي على كافة الأسئلة من قبل المستفيدين في المملكة العربية السعودية.

كيفية تغيير قيمة الدخل في حساب المواطن

في الواقع أن إجابة سؤال كيفية تغيير قيمة الدخل في حساب المواطن قد جاءت بناءً على أن أحد المواطنين السعوديين قد طرح سؤال يقول به ( أرغب في تعديل بيانات الزوجة من موظفة إلى غير موظفة وتغير الدخل عن طريق الجوال)، وقد أجابت على الفور خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية قائلة ( يجب عليك أولاً تعديل الحالة الوظيفية.

حيث يتم ذلك من خلال الضغط على اختيار تفاصيل الطلب، بيانات التابعين ثم بعد ذلك النقر فوق خيار لا توجد وظيفة ومن بعدها حفظ البيانات، حيث أنه يتطلب بعد إتمام تلك الخطوة القيام بفعل الخطوة الثانية وهي الذهاب إلى خيار الإفصاح عن الدخل والضغط عليه، ثم بعدها القيام بحذف الدخل المسجل للتابع وبعدها النقر على أيقونة حفظ.

ضوابط حساب المواطن

بعد الأعلان على كيفية تغيير قيمة الدخل في حساب المواطن، تمكن برنامج حساب المواطن من طرح العديد من الضوابط والشروط لحساب المواطن، حيث أن تلك الضوابط قد شملت الفرد المستقل وتحديد الحد الأقصى لاستحقاق ويمكن حصر تلك الضوابط والشروط فيما يلي:-