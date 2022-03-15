“أراضي وشقق سكنية مجانا ” كيفية تقديم منصة سكني المطور برقم الهوية .. موعد الطرح والفات المستحقة من دعم سكني 1443

يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الى التسجيل في منصة سكني للحصول على دعم سكني المقدم من قبل وزارة الإسكان السعودية لتقديم خدمات متعددة الأشخاص المستحقين، حيث يتيح هذا البرنامج الحصول على مجموعة من الخدمات من بينها الحصول على أراضي سكنية أو شقق سكنية، وذلك في اطار سعي الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان إلى تقديم حلول السكن المناسبة لغير القادرين في المملكة العربية السعودية من المواطنين، والذي يتم تقديمه بناء على بعض الضوابط والشروط التي تم تحديدها مسبقا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم منصة سكني المطور برقم الهوية 1443 للحصول على دعم سكني وزارة الإسكان.

كيفية تقديم منصة سكني المطور برقم الهوية 1443

قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاق رابط التسجيل في منصة سكني للحصول على دعم السكن المقدم للمستحقين من الفئات التي تم تحديدها، حيث يتم الإعلان عن أسماء المقبولين بعدما يتم مراجعة البيانات المسجلة عبر الموقع، حيث يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

التوجه الى منصة سكني وزارة الإسكان مباشرة.

وزارة الإسكان مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول الى اختيار تسجيل حساب جديد.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة لكي يتم تسجيل الدخول.

اختيار تقديم طلب سكني.

ادخال كافة البيانات المطلوبة لتقديم الطلب ومن ثم اختيار أيقونة ارسال الطلب.

موعد طرح دعم سكني وزارة الإسكان 1443

وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنه يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على دعم سكني على مدار الشهر، حيث يتم مراجعة الطلب في مدة تصل الى شهرين عمل، حيث من المتوقع ان يتم طرح دعم سكني لشهر مارس في يوم 24 والذي يوافق يوم الحادي والعشرين من شهر شعبان.

الفات المستحقة من دعم سكني 1443

وقد تم تحديد الفئات المستحقة للحصول على دعم سكني المطور المقدم من وزارة الإسكان، وهي على النحو التالي.