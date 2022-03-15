نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناو .. إعلان اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو سعر بنزين 95 وبنزين 91 اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو حيث أن البحث يتزايد حول تحديث سعر البنزين في السعودية لشهر مارس 2022-1443 خاصة بعد الإعلان عن توقع ارتفاع الأسعار هذا الشهر، حيث أعلنت الشركة السعودية لتصدير النفط “أرامكو السعودية” بأنها ستقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة قريبا، إلا أن بعض المصادر الموثوقة داخلها تؤكد احتمالية ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة عن الشهر الماضي، نتيجة للظروف الراهنة التي شهدتها دول العالم أجمع، تعرف على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الصدد خلال هذا المقال، تابعونا.

اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 من ارامكو

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين داخل المملكة السعودية، والتي من المعتاد أن تعلن عن شركة أرامكو بمجرد حلول اليوم العاشر من الشهر الحالي، حيث يعد هذا اليوم هو الموعد المحدد لتحديث الأسعار، ومن المقرر أن يوافق هذا اليوم غدا الخميس العاشر من مارس 2022 م، وسيتم تطبيق السعر الذي سيتم الإعلان عنه بداية من يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري.

كما يجب التنويه على ضرورة التزام الجميع بالسعر الذي سيتم الإعلان عنه وعدم الحياد، حيث ستقوم الدولة بفرض عقوبة على كل من يتلاعب بتلك الأسعار بغرض المنفعة الشخصية، كما أن هناك بعض الأشخاص المسئولين الموكل إليهم مهمة التفتيش على محطات الوقود، لمعرفة واكتشاف أي تلاعب بالاسعار ومعاقبة المخالفين لعدم تكرار ذلك.

سعر البنزين في السعودية

في الوقت الحالي يتم تطبيق الأسعار التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الحالي مارس 2022 م، والتي تتمثل في الآتي:

كان ثمن لتر البنزين فئة 91 يقدر بـ 2.18 ريال سعودي.

في حين بلغت قيمة لتر البنزين فئة 95 2.33 ريال سعودي.

أما بالنسبة لقيمة الغاز فقد وصل السعر إلى 0.70 ريال سعودي للتر الواحد منه.

بالنسبة لقيمة اللتر من الغاز البترولي فقد وصلت إلى 0.75 ريال سعودي.

قيمة لتر الديزل الواحد وصلت إلى 0.63 ريال سعودي.

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه سيتم زيادة الأسعار عما هي عليه الآن خلال الفترة القادمة، ويرجع ذلك نتيجة زيادة الطلب على هذه المنتجات داخل كافة دول العالم، بالإضافة إلى الحرب القائمة بين كل أوكرانيا وروسيا، حيث تعتبر أوكرانيا من أهم الدول التي تقوم بإنتاج النفط والبترول، والهجوم الذي شنته روسيا عليها من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على كثير من الأمور من بينها أسعار البنزين، ودائماً ما نتابع معكم اسعار البنزين الجديدة في السعودية.

المتأمل في أسعار البنزين يجد زيادة كبيرة خاصة بعد يوم 3 مارس 2022 م، حيث وصل ثمن لتر الغاز فئة 91 حوالي 1.81 ريال سعودي، في حسن بلغت قيمة لتر البنزين فئة 95 حوالي 1.94 ريال سعودي، بينما كان سعر اللتر الواحد من الديزل داخل المملكة 0.52 ريال سعودي، أما فيما يخص اللتر من الغاز الطبيعي حوالي 0.75 ريال سعودي.