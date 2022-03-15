نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال 1443 خطوات التقديم للخدمة العسكرية عبر sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الرجال من حملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، لمعرفة رابط تقديم وظائف الحرس الوطني للرجال 1443، التي تم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على موقع تويتر، ومعرفة الشروط العامة للتسجيل والمستندات المطلوبة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم هذه التفاصيل حتى يعلم كافة الراغبين من الشباب السعودي طريقة التسجيل الإلكتروني للوظائف.

حددت الوزارة في الإعلان الرسمي على الوظائف بعض الشروط العامة للتقديم، وأيضاً تم إعلان موعد فتح رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني وشددت أن عملية التسجيل لا تعني قبول المتقدم، وعليه اجتياز كافة مراحل القبول المحددة من قبل لجنة القبول، وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط شفافة ومعايير واضحة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر للوظائف، وشددت على أهمية أن تكون البيانات المسجلة دقيقة ومطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن.

رابط تقديم وظائف الحرس الوطني رجال

الدخول على رابط موقع وزارة الحرس الوطني sang.gov.sa. النقر على الخدمات الإلكترونية. الضغط على التسجيل والقبول ثم تسجيل طلب جديد. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وتعبئة طلب الالتحاق بصورة صحيحة. أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم قم بإرسال الطلب.

التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443

أعلنت الوزارة الشروط العامة للتسجيل في الوظائف وهي كما يلي.

تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) تُعلن #وزارة_الحرس_الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) والموضحة أدناه لمدة 5 أيام.https://t.co/Do7D9BtQv4 pic.twitter.com/SChb153QYZ — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) March 14, 2022

يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والدية خارج البلاد أثناء خدمة الوطن. حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس”. أن يكون يتمتع بحسن السير والسمعة وغير محكوم عليه في أي قضياً. في حالة أن الشهادة من خارج السعودية يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. أن يتوافق ويتناسب الطول مع الوزن ولا يقل السن عن 18 عام ولا يقل الطول عن 160سم. في حالة أن المتقدم متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية. اجتياز جميع المقابلات والاختبارات الخاصة بالوظائف.

التخصصات المطلوبة في الوظائف

حملة الدبلوم : يشترط خريجي كلية الاتصالات قسم “اتصالات” يفضل الحاصلين على دورات وخبرات. حملة البكالوريوس : بكالوريوس علم النفس والخدمة اجتماعية، ويشترط التقدير العام جيد على الأقل ومشهد من الجهة التعليمية موضح بها نظام ومدة الدراسة وبطاقة تصنيف سارية المفعول.

موعد التقديم في وظائف الحرس الوطني

كما جاء في الإعلان فأن التسجيل، فأنم التسجيل سوف ينطلق بداية من اليوم الأربعاء 2022/03/20 الموافق 1443/08/17، ويستمر لمدة 5 أيام وينتهي يوم الجمعة 2022/03/25 الموافق 1443/08/21.