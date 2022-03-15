كيفية التسجيل حملة الحج المجانية من الراجحي 1443 والشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة تعد حملة الحج المجانية من الراجحي من أفضل الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين الغير قادرين على دفع نفقات الحج، إذ أن تلك الحملة تتكلف بجميع نفقات الحج وتقوم الحملة تحت رعاية وزارة الحج والعمرة، وتهتم المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل خدماتها للمواطنين والحجاج، كما يسهل التسجيل في حملات الحج المجانية من الراجحي وفيما يلي سوف نوضح أهم الشروط اللازمة للتقديم وكيفية التسجيل في الحملة أيضاً.

حملة الحج المجانية من الراجحي 1443

تقوم مؤسسة الراجحي الخيرية بتوفير حملات حج مجانية للمساعدة على قضاء مناسك الحج لغير القادرين على دفع التكاليف، وتعد تلك الخدمة مساعدة عظيمة من الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي وعبد الله بن عبد العزيز الراجحي، سليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي القائمين على تأسيس مؤسسة الراجحي الخيرية منذ عام 1391 والتي تهتم بتوفير أفضل الخدمات الخيرية التي لا تقتصر فقط على حملات الحج المجانية.

رابط التسجيل في حملة الحج المجانية من الراجحي

من الجدير بالذكر أن التسجيل في حملة الحج المجانية من الراجحي يكون عبر الموقع الإلكتروني لسهولة التسجيل، وبعد التأكد من توافر الشروط اللازمة يحصل المواطن على موافقة للحصول على الخدمة، ونجد أن حملات الحج المجانية لا تقتصر فقط على المواطنين السعوديين بل أنها تشمل الغير سعوديين ولكن يشترط إقامتهم بالسعودية سنة على الأقل ويشترط أن يكونوا غير قادرين على تحمل نفقة الحج.

كيفية التسجيل في حملة الحج المجانية من الراجحي 1443

يسهل التسجيل في الحملة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة ويتم التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الحج السعودية ثم اختيار الخيار المتعلق بالحجاج واختيار الحجز الآن.

ويلزم تحديد المدينة المقيم بها الشخص وعدد الحجاج المراد التسجيل لهم في الحملة من رجال ونساء.

اختيار الحملة المراد التسجيل بها بالتفاصيل المحددة مثل السكن والمواصلات.

ويلزم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لسهولة التواصل مع الشخص، كما أن الموقع سوف يقوم بإرسال رمز للتحقق يجب إدخاله في المكان المخصص له.

ويتطلب الموقع تاريخ الميلاد أيضاً، وسوف يتم إرسال رقم الحجز في رسالة عبر الهاتف وعند الموافقة على التسجيل في الحملة المجانية للحج ستظهر بيانات المواطن مع تأكيد السماح له بأداء الحج.

شروط التسجيل في حملة الحج المجانية من الراجحي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحملة الحج المجانية من الراجحي وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن تكون تلك أول مرة يذهب فيها الشخص للحج، وألا يقل عمره عن 25 عامًا بينما عمر التابع لا يقل عن 18 عام.

ويجب أن يكون المتقدم ذو سمعة جيدة وخالِ من أي أمراض.

كما يلزم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون غير قادر ماديا على دفع تكاليف الحج.

يلزم وجود قرابة بين السيدة والمحرم الختص بها وتقديم ما يفيد ذلك.

الأوراق اللازمة للتقديم في حملة الحج المجانية من الراجحي

وهناك بعض الأوراق اللازم تقديمها للتسجيل في حملة الراجحي المجانية للحج، وتتمثل تلك الأوراق فيما يلي:

صورة شخصية بمساحة 4*6 ويلزم أن تكون خلفيتها بيضاء.

وصورة صحيحة كاملة للبطاقة العائلية الهاصة بالشخص المتقدم إلى حملة الحج المجانية.

المستندات التي تثبت قرابة المحرم للمرأة أو المرافق للرجل.

ورقم الهاتف الخاص بالحاج والبريد الإلكتروني لسهولة التواصل معه.

كيفية التواصل مع حملة الحج المجانية من الراجحي

كما يسهل التواصل مع حملة الراجحي للحج من خلال ما يلي: