بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم يقدم البنك الأهلي السعودي تمويل شخصي حتى مليون ونصف ريال للسعودين العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة المعتمدة يبدأ التمويل من مبلغ 5000 ريال. يوفر المصرف عدد من التمويلات المناسبة لاحتياجات المواطنين والتزاماتهم المالية.

تمويل شخصي حتى مليون ريال من الأهلي السعودي الوطني

يوفر البنك الأهلي السعودي إمكانية الحصول على السيولة النقدية عبر خدمة الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل لكل القطاعات الحكومية بالمملكة ، والشركات الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة التي تحوّل الرواتب للمصرف من خلال ” نظام سريع” لتحويل الرواتب. بالمميزات الآتية:

متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

عدم الحاجة لزيارة فرع المصرف تستطيع طلب التمويل أونلاين.

عدم الحاجة لتقديم أي مستندات والسهولة في التوقيع عبر خدمة التصديق والحصول على الموافقة بعد 24 ساعة.

يقدم المصرف للعملاء أقساط مُيسرة حتى خمس سنوات للسداد.

ويوجد أمكانية السداد المبكر.

يوجد تأمين في حالة العجز لا قدر الله. والوفاة حسب شروط بوليصة التأمين.

لضمان الجودة سوف يتم إرسال رسالة نصيه من أجل اعتماد طلب التمويل الشخصي والتواصل مع العملاء من قبل مركز الاتصالات لاستكمال متطلبات البنك.

شروط تمويل شخصي بنك الأهلي

لابد من توافر مجموعة من الشروط لطلب التمويل على النحو الآتي:

مقدم للسعوديين فقط.

مقدم إلى العاملين في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة وغير المعتمدة التي تحوّل الرواتب على البنك الأهلي من خلال نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

الحد الأدنى للراتب هو 3,000 ريال للسعوديين .

مدة الخدمة هي ثلاث أشهر للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى. وعام للسعوديين في بعض القطاع الخاص.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل من 5000 ريال حتى مليون ونصف.

العمر 18 عام أثناء تقديمه للطلب للسعوديين ولا يزيد العمر عن ٦٠ سنة عند موعد استحقاق آخر قسط.

رسوم إدارية 0%.

كيفية التقديم على تمويل الأهلي السعودي

الدخول على رابط تمويل الأهلي الشخصي.

لمعرفة الشروط والأحكام وحساب التمويل ثم طلب التمويل من خدمة الأهلي أونلاين

رقم التواصل مع البنك الأهلي هو 920001000

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي من الأهلي السعودي بقيمة مليون ونصف ريال للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في المملكة وقدمنا كل المزايا والشروط.