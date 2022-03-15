دليل الخدمات.. التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 | ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443، تتزايد نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل التعرف على طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث يرغب العديد من المواطنين الراغبين في التقديم في الضمان من أجل الحصول على معاش الضمان، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع، ويستفيد العديد من الشرائح من الضمان الاجتماعي بشرط تطابق واستيفاء الشروط المعنلة من قبل الوزارة، حيث تم الإعلان عن عدد من الشروط الجديدة بخصوص المرأة المتزوجة، ومن أجل الحصول على المعاش لابد من استيفاء شروط الاستحقاق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

ما هي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي، تسائل الكثيرون من المواطنين حول كيفية التسجيل في الضمان، ويتم التقديم في الضمان الاجتماعي إلكترونيا وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي التابع للوزارة، حيث يتم التقديم بطريقة إلكترونية دون الذهاب لمكاتب الوزارة، وتهدف الوزارة إلى دعم الأفراد والأسر الأشد حاجة من خلال تقديم الدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى العمل، كما تقدم العديد من دورات التأهيل والتدريب وخلق فرص العمل لعشرات الآلاف من المواطنين، وفي السطور التالية نتعرف على خطوات التسجيل خطوة بخطوة لذلك اتبع الشرح التالي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

ترغب العديد من النساء في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن للنساء “المتزوجة، الأرملة، المطلقة” من التسجيل والاستفادة من الضمات الاجتماعي، وتوفر وزارة الموارد البشرية خدمة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وتتمثل في الخطوات التالية.

أولا، قم بزيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور. ثانيا، النقر على أيقونة تسجيل جديد ثم كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد. ثالثا، أدخل كلمة المرور الخاص بك ثم أدخلها مرة أخرى. رابعا، أدخل كود التحقق في الخانة المحددة. خامسا، قم بقراءة الشروط وانقر قبول ثم النقر على كلمة تسجيل. سادسا، استكمل بقية الخطوات ثم سجل الدخول. سابعا، التحقق من البيانات المدخلة ثم اضغط ارسال.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للمتزوجات

توجد العديد من الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي قد ذكرتها الوازرة من أجل أن تستفيد النساء من معاش الضمان الاجتماعي، ومن الضروري أن يتم الالتزام بهذه الشروط حتى تكون المرأة مستحقة للراتب.

وثيقة تثبت الطلاق أو أي سبب يتعلق بالتقديم.

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومن زوج سعودي.

يجب أن لا يتخطى راتب المرأة الحد الذي أقرته الوزارة.

اذا كانت المرأة أجنبية متزوجة من سعودي يجب ان يكون رب الأسر غير قادر على العمل.

تحصل المتزوجة على الراتب في حالة وفاة زوجها.

يشترط عدم امتلاك المرأة سجل تجاري.

أن تكون المرأة معيلة للأسرة وغير قادرة على العمل.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يرغب الكثير من المواطنين المستفيدين والمستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، في معرفة الموعد المقرر الذي سيتم صرف فيه وايداع الدعم المالي في الحسابات البنكية للمستفيدن، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع الدعم في مستهل كل شهر هجري، وفي حالة كان موعد الصرف يوم جمعة يتم الصرف قبله بيوم أي يوم الخميس، فيما اذا كان موعد صرف رابت الضمان يوم السبت، فسيتم تأجيل موعد الصرف لغاية يوم الأحد أي بعد العطلة بيوم واحد، في حالة كان لديكم أي استفسار برجاء ترك تعليق بالأسفل.