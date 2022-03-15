نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة إيقاف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات التساؤول حول إيقاف صرف المساعدات المقطوعة ، حيث يعتبر برنامج مساعدة المقطوعة للضمان الإجتماعي من أهم برامج الدعم للأسر متوسطة الدخل المنخفض و المحتاجين والمستحقين الذين ينتسبون إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، و يستفيدون من معاشات الضمان الاجتماعي من كل شهر، وكذلك دعم فواتير الكهرباء والغذاء أيضا، وظهور كثير من الترويجات والإشاعات غير وسائل التواصل الاجتماعي عن إيقاف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتم صرفها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية لبعض الفئات المستحقة لمساعدتهم على العيش، ولكن يشترط توافر شروط الاستحقاق للفئات المستحقة وأن مساعدة المقطوعة تصل للمستحقين والمحتاجين، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا حقيقة إيقاف الصرف والإيداع.

شروط استحقاق صرف المساعدة المقطوعة 1441 :

أن يكون المتقدم شاب و عمره من 35 عاماً كحد أدنى. إمكانية التقديم على المساعدة المقطوعة لمن يملكون دخل ثابت. التقديم على المساعدة المقطوعة كل عام للمواطنين الذين لا يملكون أي دخل ثابت. التقديم على المقطوعة للضمان الاجتماعي لا يتم إلا من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي نفسه.

كما أعلن المتحدث الرسمي الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي أن الوزارة تستمر في استقبال طلبات الاستحقاق للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف تقوم الحكومة بإعلان أسماء الفائزين والأرقام على حسب الأسبقية في التقديم، وسوف نقدم لكم عبر موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتيجة الاستحقاق والأهلية لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للتسجيل في المساعدة المقطوعة.

ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك من خلال رقم السجل المدني 1441، ومن خلال برنامج مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي يوجد طريقة لمعرفة بياناتك وإظهار أسماء المستفيدين من المساعدات، وضرورة تحديث البيانات على برنامج المساعدة المقطوعة لظهور إصدار الدفعة الجديدة.

كما قامت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيداع معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، ولذلك المبلغ الذي يشمل التقاعد الأساسي والمساعدات المقطوعة وهذا المبلغ قدره 2 مليار ريال سعودي، وجاءت الجهات المختصة رداً على التساؤل حول إلغاء المقطوعة بانه سيتم الصرف في أقرب وقت ولا أساس لما يتم تداوله حول إلغاء المقطوعة.

وفي وقتنا الحالي نرى أن فيروس كورونا المستجد حول العالم على أزمة اقتصادية للأسر متوسطة الدخل المنخفض ولذلك مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي تقريبا 1.435.251.495 ريال سعودي، والمساعدات المالية التي تقدم للغذاء تبلغ قيمتها ما يقارب 195.597.276 ريال سعودي، وسداد فواتير الكهرباء قد تصل إلى 104.212.506 ريال سعودي أيضا، وكذلك بدل غلاء الحياة المعيشية 351.209.500 ريال سعودي.

متى صرف المساعدات المقطوعة 1443هـ :

أوضحت مساعدات المقطوعه الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية على أن يكون الصرف أول أيام شهر رمضان المبارك 1443هـ وأضاف إلى ذلك أن لم يتم ذكر موعد صرف هذه المساعدات المقطوعة حتى الآن، ولذلك هذه المساعدة يتم صرفها مرة واحدة في العام الواحد، ولذلك قمنا من خلال موقع ثقفني بعرض شروط استحقاق صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي بالسعودية.