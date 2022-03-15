الاستعلام عن استحقاق دعم الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية 1443

الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي، يقوم الموقع الرسمي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية من فترة لأخرى بتوضيح أهم الخطوات المطلوبة من أجل الاستفادة من خدمات الوزارة مثل الضمان الاجتماعي، فمنذ فترة قصيرة قامت إحدى المواطنات السعوديات بتوجيه سؤالها الى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكترونية بهدف توضيح خطوات معرفة أهلية الضمان الاجتماعي لعدم قدرتها على التعرف على أحقيتها من حيث الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

قام الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعي بالرد على تساؤل المواطنة من أجل توضيح خطوات التعرف على أهلية الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في:

من خلال الزر الخاص ببرامج الدعم المتعلقة بالمستفيد في الضمان الاجتماعي على أن يستخدم المستفيد الحساب الشخصي له. يتم تحديد تبويب الضمان الاجتماعي. ومن ثم بعد ذلك يظهر للمستفيد نتيجة الأهلية وأحقيته في الحصول على الدعم. أو من خلال طريقة أخرى وهي التحقق من وجود رسالة نصية على الجوال تفيد بالاستفادة من الدعم تقوم الوزارة بإرسالها للمقبولين في دعم الضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

اشتمل نظام الضمان الاجتماعي الفترة الماضية عدة تعديلات وتحديثات جديدة هدفها أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين بالسعودية، وتم تحديد خطوات التسجيل في البرنامج كما يلي:

من الرابط المباشر لموقع منصة الدعم والحماية. يقوم المستفيد الجديد بالضغط على تسجيل جديد ليتمكن من إنشاء حساب شخصي حديث له. يتم التسجيل برقم الهوية الصحيح مع تاريخ ميلاد المستفيد ويجب أيضًا كتابة رقم الجوال الخاص به لسهولة التواصل معه. يجب أن ينتظر المستفيد لبعض الوقت حتى ترسل رسالة رمز التحقق على جواله المسجل مسبقًا. وعند استلام الرمز يتم إدراجه في حقله الخاص به والتقرب على زر التوثيق. يتم اختيار كلمة سر قوية ومناسبة للتسجيل بها. وبعد ذلك يستخدم الحساب السابق في التسجيل بعد كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل ويتم استكمال كافة التفاصيل المطلوبة لإنجاح عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي. وفي النهاية ينقر المستفيد الجديد على زر تقديم الطلب.

الجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي لا يتطلب الكثير من الشروط والشرط الهام به هو أن تكون جنسية المتقدم سعودية فقط.