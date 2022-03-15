طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي عبر موقعنا، تعتبر تلك الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي يُقدمها مصرف الراجحي لكافة عملائه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فهي تُساهم في إتمام الكثير من العمليات المصرفية، حيث يُعد أحد أكبر بنوك المملكة وأكبر المصارف على مستوى العالم فيتسم بخبرة تصل لـ 58 عام، كما يُقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين أيضَا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص بطاقة الراجحي.

طريقة استخراج بطاقة صراف الراجحي

لكي تتمكن من استخراج البطاقة الخاصة بالصراف الراجحي يُمكنك ذلك عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتواجدة في كافة أنحاء السعودية، لذا عليك اتباع الآتي:

اتجه مباشرة إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية في السعودية.

النقر على أيقونة طباعة بطاقة صراف الراجحي ثم أكتب رقم الحساب.

أنقر على خانة التأكيد ثم أكتب رقم الهوية.

سوف تتلقى رسالة عبر جوالك بها كود أكتبه في الخانة المخصصة له.

قم بالتأكيد البصمة وسوف يتولى جهاز الخدمة طباعة البطاقة في ذات الوقت.

بالخطوات السابق تكون حصلت على بطاقة الصراف من الجوال.

استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد إلكترونياً

يُمكنك استخراج بطاقة صراف الراجحي بدل فاقد بكل سهولة ويُسر عن طريق الآتي:

قم بتفعيل رقم المستخدم الخاص بك عبر جهاز الخدمة الذاتية.

انتقل إلى الويب ثم أختر خدمات مباشر للأفراد ثم أدخل البيانات المطلوبة.

أكتب رقم بطاقة الصراف الآلي ثم الرقم السري ثم رقم حساب العميل.

الضغط على تسجيل دخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل الكود الخاص بالتحقق وسجل دخول وبعدها أنتقل للخدمات الإلكترونية.

حدد خدمة استخراج بطاقة الصراف وسوف تصلك رسالة عبر جوالك تؤكد الموعد المقرر لاستلام البطاقة من قبل أحد فروعه حول المملكة.

شروط استخراج البطاقة

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الصراف والتي جاءت على النحو التالي: