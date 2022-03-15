نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف ورابط التسجيل وخطوات تحديث بيانات حساب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور ، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعامل بنظام الضمان الجديد الذي يعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة السعودية لأصحاب المعاشات، ويعد موعد نزول الضمان الاجتماعي من أهم التواريخ التي يبحث عنها مستفادي الضمان الاجتماعي الجديد.

يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى توسيع قاعدة البيانات الخاصة لفئة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، طبقاً لشروط الاستحقاق التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد وصلت الوزارة من خلال نظام الضمان الجديد إلى الهدف الأساسي وهو تحويل الأفراد من حاصلين على دعم إلى أفراد منتجة عن طريق التسجيل في منصات العمل والتأهيل والتدريب تحت أشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022

قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد نزول الضمان الاجتماعي والصرف في اليوم الأخير من كل شهر هجري، إلا في حالات العطل والمناسبات الرسمية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في اليوم السابق أو اليوم التالي من العطلة، ومن المقرر راتب الدفعة الثالثة لشهر مارس من معاش الضمان الاجتماعي الخميس الموافق 3 مارس 2022 وإيداع المبالغ المستحقة بالحسابات البنكية للمستفيدين.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لا يكون مقيماً في أحد المراكز الرعاية أو الإيوائية التي تحت رعاية الدولة السعودية.

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة السعودية.

أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن قيمة الحد الأدنى من معاش الضمان الاجتماعي.

يجب تقديم جميع البيانات الأوراق المطلوبة والتأكد من صحتها والعمل على تحديثها بشكل مستمر.

أن لا يمتلك المستفيد أصولاً أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

متي يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

في حالة تقديم المستفيد بيانات غير صحيحة.

في حالة مخالفة المستفيد في أحد شروط الاستحقاق.

في حالة تأخر المستفيد في تحديث بياناته خلال مدة 30 يوم من أبلاغة.

في حالة وفاة المستفيد بالمعاش أو التنازل عنه.

في حالة أثبات أن المستفيد قادر على العمل أو لم يتم التسجيل في منصات العمل والتأهيل والتدريب تحت أشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب الدخول إلى المنصة الرسمية للضمان الاجتماعي المطور.

التسجيل بحساب جديد في حالة التسجيل للمرة الأولي.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

على المستفيد أختيار معاش الضمان من الاختيارات المتاحة.

الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

اختيار مكتب الضمان الأقرب من المستفيد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من المتقدم.

أرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدم.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الرسمية.

كتابة أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة تحديث البيانات.

ستظهر جميع بيانات المستفيد يتم تحديثها وإرفاق أي مستندات مطلوبة تثبت صحة البيانات.

الضغط على كلمة حفظ.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

جميع المواطنين السعوديين غير القادرين على العمل سواء كبار السن أو لأي أسباب صحية تمنعهم من العمل.

الأسر السعودية التي توفي عائلها.

الأسر السعودية التي ليس لها عائل نتيجة لهجران العائل لها.

وسوف نتابع معكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، وموعد إيداع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية راتب شهر رمضان في الحسابات البنكية للمستفيدين.

هناك عقوبات من الضمان الاجتماعي المطور ممثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بغرامة لا تزيد عن خمسة الألف ريال سعودي، أو السجن مدة لا تزيد عن 3 اشهر أو بهما معا، وذلك العقوبة تخص كل عائل أسرة صرف له معاش ولم ينفقه على ما يعول من أفراد الأسرة، ثم تتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية استقبال البلاغات وإحالتها إلى الجهات المختصة، ويعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ألف ريال سعودي أو السجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معا، كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي المتطور دون وجه حق.