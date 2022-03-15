50,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل للراتب بفترة سداد ميسرة

بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء يمكن اليوم الحصول على تمويل يمتاز بالسيولة النقدية بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري عبر شركة الأمثل للتمويل ويصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي ولكن يجب توفير موافقة الكفيل الغارم أما إذا رغب العميل المتقدم الأستفادة من ميزة عدم توفير كفيل عند طلب التمويل لذلك يجب التقديم بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي لذلك ذلك فقط هي المزايا التمويلية الهامة بالشركة بل تقدم طلب التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 3 سنوات على الأكثر بهامش ربح تنافسي بدون كفيل وبدون تحويل راتبك شهريًا بموافقة فورية لجميع العملاء المتقدمين لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.

الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على تمويل شركة الأمثل

شركة الأمثل للتمويل بالمملكة توفر أفضل تمويل إسلامي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو بدون ضامن أي بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي داخل أراضي السعودية ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة لدى شركة الأمثل كالتالي بالتفصيل:

شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من السن واحد وعشرون عام فأكثر من ذلك تحت رغبة شركة الأمثل للتمويل في السعودية.

كذلك التمويل الشخصي للأفراد بهامش ربح تنافسي كذلك ثابت خلال فترة سداد تمويل التوريق أو التمويل التأجيري لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة.

إيضًا يحتاج التمويل دفع رسوم على مبلغ التمويل يصل إلى 1% على الأكثر حيث يبدأ مبلغ التمويل من 20 ألف ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي عند طلب تمويل التوريق لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة.

كذلك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم حتى خمسون ألف ريال لكن أكثر من ذلك يحتاج موافقة الكفيل.

أهم مزايا تمويل شركة الأمثل في المملكة العربية السعودية