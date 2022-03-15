الأهلية في الضمان الاجتماعي ومعنى رسالة “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”

الأهلية في الضمان الاجتماعي، هي أكثر ما يحظى باهتمام المستفيدين منها، داخل المملكة العربية السعودية حاليا، والأهلية أو مرحلة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، هي تلك المرحلة التي يتم فيها تحديد، مدى استيفاء المستفيد شروط الضمان الاجتماعي الجديد، والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وهي مرحلة تسبق مرحلة إيداع الدعم المادي في حساب المستفيد من الضمان، وذلك وفق الضوابط والآليات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويعد نظام الضمان الاجتماعي المطور، أحد السبل التي وفرتها المملكة لمواطنيها، بهدف الحصول على المال والموارد المادية، التي يمكنها سد الاحتياج المفاجئ للمال، لقضاء حياة كريمة داخل المملكة، دون الاحتياج إلى الحصول على المال بطرق غير مشروعة، ولكن يتم دراسة احتياجات المستفيد وظروفه المعيشية، ومدى استيفائه شروط الضمان الاجتماعي المطور.

معرفة الأهلية في الضمان الاجتماعي

إذا كان المستفيد يتساءل دائمًا “كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي”، فالإجابة على هذا السؤال تكمن في إمكانية، استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، أو عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المجاني، حيث يمكنك الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمدى أهليتك للدعم، من خلال الدخول على “حسابي في الضمان الاجتماعي”، والتي كانت تعرف باسم الضمان الاجتماعي المقطوعة، وهي ليست الخدمة الوحيدة المقدمة من جانب وزارة الموارد البشرية، بل توجد خدمات إلكترونية أخرى للدعم المادي، لمن يرغب في الحصول على الدعم المادي ومنها؛ استعلام دعم ريف للعاطلين، كما يمكنك أيضًا صرف دعم ساند بأثر رجعي، إذا ما كنت أحد المستفيدين منه.

استعلام نتائج الأهلية بالضمان المطور

وفي حال أردت التأكد من أهليتك للحصول على دعم الضمان، اتبع الخطوات التالية للاستعلام: