نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني 1443 تجنيد رجال فتح باب التسجيل عبر sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الحرس الوطني 1443، أعلنت وزارة الحرس الوطني بالسعودية عن فتح أبواب التقديم للمواطنين السعوديين الذين يريدون الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة. ووظائف تجنيد الحرس الوطني المعلن عنها تمّ تخصيصها للرجال من حاملي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الثانوية وما يعادلها، ويتم وتقديم الحرس الوطني يتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وستفتح أبواب التقديم ابتداء من تاريخ يوم الأحد 20 مارس 2022، الموافق 17 شعبان 1443، إلى غاية يوم الخميس 24 مارس 2022، وسيتم دراسة ملفات كل المتقدمين إلى تجنيد الحرس الوطني للتحقق من مدى أهليتهم وموافقتهم للشروط المفروضة من قبل الوزارة، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن تفاصي هذه الوظائف وكيفية التقديم من خلال الموقع، كما سنعرض لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، تابعوا معنا.

تقديم الحرس الوطني 1443

كشفت وزارة الحرس بالسعودية عن فتح أبواب تقديم الحرس الوطني 1443، وهي موجّهة للرجال حاملي الدبلوم والبكالوريوس والثانوية العامة، وسينطلق التقديم إلى الحرس الوطني توظيف بداية من تاريخ 20 مارس 2022 وسيستمر لمدة خمسة أيام، وسيكون ذلك متاحا من خلال موقع وزارة الحرس الوطني في الموعد المحدد له، ولن تتم مراجعة الطلبات التي يتم إيداعها قبله، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني من خلال الإنترنت. ثانيا: يجب أن يدرج المتقدم رقم الهوية الوطنية الخاص به، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد في الخانة المخصصة لذلك. ثالثا: يتوجب على المتقدم أن يحرص على ملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة ويتحرّى الدقة في ذلك. رابعا: أخيرا، عليه أن يرفق كل المتندات الضرورية المطلوبة، ثم ينقر على زر الحفظ، وبهذا سيكون قد أتم خطوات التسجيل عبر الموقع.

شروط وزارة الحرس الوطني تقديم

لقد حددت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين حتى يتم قبولهم مبدئيا، مع العلم بأن الوزارة ستدرس طلبات كل المتقدمين الذين قدموا طلباتهم في الوقت المحدد انطلاقا من تايخ 20 مارس، ولن يتم النظر لأي طلب يكون قبل هذا التاريخ أو بعد غلق أبزاب التقديم، وبعد التحقق من توفر الشروط فيهم سيتم استدعاء فئة المقبولين لإجراء المقابلة الشخصية، ومن أهم الشروط نذكر لكم ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية مع الإقامة بصفة دائمة في أراضي المملكة.

أيضا يجب أن يكون حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه في قضية تخلّ بالشرف أو الأمانة.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن سنّ 18، مع ضرورة التمتع باللياقة البدنية.

في حال كان متزوجا لا يجب أن تكون زوجته أجنبية.

يجب أن يكون حاصلا على المؤهلات المطلوبة، وفي حال كانت شهاداته صادرة من خارج المملكة يجب أن يقوم بمعادلتها.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي ستكون بعد القبول المبدئي.

التخصصات المطلوبة

حددت وزارة الحرس السعودية مجموع التخصصات المطلوبة من أجل شغل وظائف تجنيد الحرس الوطني. بالنسبة لحملة البكالوريوس يجب أن يكون تخصصهم علم النفس أو خدمة اجتماعية، كما يلزم أن يكون تقديرهم الدراسي جيد. ويقدموا إثباتا على ذلك، مع ضرورة توفير بطاقة تصنيف سارية المفعول وإثبات عن النتظام في الدراسة والمدة. أما بالنسبة لحملة الدبلوم يجب أن يكونوا خريجي كلية الاتصالات.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع تقديم الحرس الوطني 1443. والذي سينطلق التسجيل فيه بتاريخ 20 مارس بموقع وزارة الحرس الوطني، كما ذكرنا لكم أهم الشروط والتخصصات المطلوبة من أجل الالتحاق بالوظائف العسكرية.