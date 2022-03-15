بوابة وطريقة التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة المالية وسداد قروض الغارمين لمواطني السعودية 1443

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي، يعمل الديوان الملكي على تقديم الكثير من الخدمات إلى المواطنين السعوديين بأمر من الحكومة السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تعمل السعودية باستمرار على مساعدة المواطنين غير مقتدرين والذين هم بحاجة إلى إعانات مادية تمكنهم من التكيّف مع ظروف الحياة الصعبة وخاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا والتدهور الذي حدث في البلاد وفقد إثره الكثير من الأشخاص عملهم ولم يعد يحصل على دخل شهري ثابت.

أرقام وطريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443هـ

كي يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من معرفة طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم الشكاوى والاستفسارات قامت الحكومة السعودية بتوفير أكثر من طريقة من أجل التواصل وهي:-

الاتصال المباشر على رقم 8004000000 من أي هاتف محمول أو خط أرضي من داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 920030003 من خارج المملكة ويجب الاتصال خلال ساعات العمل الرسمية عدا والأيام عدا يومي السبت والجمعة.

يمكنكم إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي أو من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالديوان.

المساعدات والخدمات المقدمة من الديوان الملكي

يعمل الديوان الملكي على تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات المالية والسكن للمواطنين ومن بين هذه المساعدات ما يلي:-

تقديم قطعة أراضي سكنية للأشخاص التي ليس لديها أي عقار سكني خاص به .

ولكن يشترط عدم امتلاك المواطن أي عقار مسجل باسمه.

الإفراج عن بعض المساجين حيث تعمل الدولة من وقت إلى الآخر في الإفراج عن المساجين وتقليص مدة عقوبتهم.

وخاصة الأشخاص التي حكمها هو حكم مؤبد أو مَن تراه مظلومًا ويخالف ذلك بعض الأدلة.

مساعدات مالية بحيث يمكن للمواطنين سداد ديونهم وقروضهم المستحقة لعدم قدرتهم المادية على سداد هذه الأقساط وذلك من خلال طلب مساعدة بإرسال برقية رسمية إلى العاملين في الديوان للنظر فيها.

بوابة وطريقة التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة المالية