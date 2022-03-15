رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تسجيل دخول للتقديم واستعلام الأهلية 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للتقديم على الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1443 أو التسجيل في منصة دعم الضمان الاجتماعي الإلكترونية، وذلك للاستفادة من مبالغ الدعم الشهرية التي سيتم صرفها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث أوضحت الوزارة أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الدخول إلى منصة الدعم الجديدة، وقد تم نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان sbis.hrsd الجديدة، كما أعلنت عن شروط الاستحقاق للتقديم على الضمان وفق الآلية الجديدة، وأوضحت الحالات التي يتوقف صرف معاش الضمان بها للرد على سؤال متى يتوقف صرف المعاش وحالاته، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وطريقة التسجيل في الضمان المطور 1443.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نظام الضمان الاجتماعي لكي يلبي كافة الاحتياجات الأساسية لجميع المستحقين والمستحقات، وأتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو منصة الضمان المطور لاستقبال طلبات التسجيل في المعاش الضماني للاستفادة من مبالغ الدعم المقدمة من الوزارة للمستحقين، كما يتاح من خلالها أيضاً استعلام أهلية الضمان بعد صدور القرار.

وأوضحت أن النظام المطور للضمان الاجتماعي من شأنه أن يشمل فئات أكثر من النظام السابق، وقد اتضح ذلك جلياً من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المعلن عنها، فلم يعد النظام ينظر إلى سن المتقدم كما كان بالسابق، ولكنه يعتد بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين والمتقدمات، وأتاحت إمكانية التقديم أمام كافة المواطنين، ثم يتم دراسة الحالة لكل متقدم.

كما أورد نظام الضمان الاجتماعي المطور بعض الاستثناءات على شرط الجنسية، حيث هناك بعض الحالات التي يستطيع الفرد غير السعودي من التقديم على المعاش الضماني، كما لا يؤثر الحصول على دعم من جهة أخرى على دعم الضمان الاجتماعي، حيث أكد حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حساب المواطن ودعم ريف وغيرهم من برامج الدعم لا يؤثروا على استحقاق الضمان.

ولكنهم يدخلوا في الاحتساب عند حساب قيمة المعاش والحد الأدنى للضمان الاجتماعي، فعند حساب الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة هل يشملك الضمان المطور أم لا، فيتم احتساب برامج الدعم هذه ضمن الدخل غير المكتسب الذي يدخل بشكل كامل في عملية الاحتساب، وهذا ما أكد عليه حساب العناية بالعملاء، لذلك يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل سواء المكتسب أو غير المكتسب، ويمكنكم التسجيل في الضمان المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للتسجيل (sbis.hrsd.gov.sa). تعرف على ⇐ طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتداول العديد من راغبي الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، لذلك قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة لتقديم طلب جديد، حيث يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على خيار “تسجيل جديد”، وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل كمستخدم جديد.

وتتمثل البيانات والمعلومات الشخصية التي يطلب تعبئتها في واجهة المستخدم في رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على تسجيل، وسيتم إرسال رمز توثيق رقم الجوال للتحقق من منه، قم بكتابة رمز التفعيل أو كلمة المرور المؤقتة المرسلة لتفعيل رقم الجوال، ثم النقر على زر توثيق.

ولتسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور لتعبئة الملف الموحد، قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها، والنقر على تسجيل الدخول، أو تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، حيث يمكنكم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور عن طريق نفاذ بتعبئة بيانات حساب أبشر، ثم تعبئة رمز التحقق، وسيتم التحويل لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد.

ومن ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وبعد الانتهاء من تعبئة كل خانة، يتم النقر على حفظ لكي يتم حفظ البيانات المسجلة، وسيعرض النظام ثلاث أسئلة يجب الإجابة عليهم وهم كالتالي (الحالة الاجتماعية – مستفيد من الضمان الاجتماعي – من ذوي الإعاقة)، ثم إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان بشكل صحيح، ويجب تعبئة آيبان الحساب لأنه سيتم نزول الضمان الاجتماعي بشكل تلقائي في الحساب المسجل، وذلك بعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق.

ثم ينتقل المتقدم لتعبئة بيانات السكن بالخانة التالية، وهنا يتوجب على المتقدم تعبئة تفاصيل العنوان كما هو مسجل بالعنوان الوطني، وبعد الانتهاء منها يتم الانتقال إلى بيانات الدخل الشهري للأسرة، وهنا يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة بشكل كامل، ويمكنكم تسجيل ضمان اجتماعي جديد من خلال رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd المرفق، كما يمكن معرفة طريقة تقديم الضمان المطور من خلال الفيديو التالي:

تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

من خلال الرابط الرسمي المرفق عالية، يمكنكم تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في الضمان الجديد المطور 1443، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أنه سيستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي القديم على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المطور لمدة زمنية لا تزيد عن عامين، وتتاح منصة الضمان الاجتماعي دخول أمامهم لمدة ستة أشهر تبدأ من وقت نفاذ النظام الجديد.

وسوف تقوم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد على المستفيدين المسجلين وقت نفاذه واستقبال طلبات التسجيل في ضمان الاجتماعي بصورة تدريجية، ولكن يشترط لتسجيلهم في الضمان الجديد توافر شروط الاستحقاق والأهلية، حيث سيتم دراسة الحالات للوقوف على مدى استحقاق المتقدمين من عدمه.

وقد تم تحديد مهلة الستة أشهر للمستفيدين الحاليين من أجل التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان المطور، حيث تنتهي عملية التقديم على البرنامج بالنسبة إليهم في تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد فلا نهاية للتقديم في البرنامج، حيث يمكنهم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في أي وقت طالما انطبقت الشروط.

ويجب العلم أن النظام المطور للضمان ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، حيث يتم التقديم من جانب عائل الأسرة، ويتم إضافة أفراد الأسرة كتابعين له، وفي حال سكن المطلقة أو الأرملة مع أفراد أسرتها، فيتم تسجيلها كتابع للعائل في حال عدم وجود أبناء لديها، وفي حال وجود ابن أو أكثر فتسجل في الضمان الاجتماعي كفرد مستقل دون الحاجة لإثبات الاستقلالية، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة 1443، يمكنه ذلك الآن.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وتم إنشاء منصة خاصة للضمان الاجتماعي الجديد يمكنكم دخولها من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd1443، وذلك من أجل استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور من خلالها.

كما أوضحت شروط التسجيل في الضمان الجديد للحصول على المبالغ المالية المقدمة كمعاش ضماني، وقد تمثلت شروط الاستحقاق المعلنة في أن يكون المتقدم بطلب تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور مواطن/مواطنة سعودي/ة الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، حيث يعد شرط الإقامة الدائمة في المملكة شرطاً أساسياً للحصول على المعاش الضماني، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، وهذه الفئات المستثناة كالتالي:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

ومن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في الضمان المطور الموضحة بالفيديو المرفق، كما يمكنكم الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد الرسمي من خلال المقال عبر ثقفني.

متابعة شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أضافت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الخاصة بالأهلية للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور بجانب الشروط الموضحة عالية، حيث يجب أن يقل دخل المتقدم المحتسب للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد بالأسرة، ويعتبر هذا هو الحد المانع للمعاش، حيث يجب أن يقل دخل المتقدم وأسرته عن هذا الحد، وفي حال تجاوزه، فيتم الرفض وعدم القبول.

والتزام المتقدم باستيفاء المتطلبات المتعلقة بتقديم خدمات الصحة “الحصول على لقاح كورونا” والتعليم للأبناء، إلى جانب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة، حيث يتم توفير وظائف للمستحقين عبر منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرة هدف.

كما يجب ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها، وألا يمتلك أصولاً ذات قيمة عالية “الثروة”، حيث جاء ضمن أسباب عدم الأهلية أن يكون لدى المتقدم أكثر من مركبة، وهذا لتحقيق الهدف الأساسي للبرنامج وهو مساعدة الفئات الأكثر حاجة ودعمهم مادياً بما يوفر الغذاء والمسكن.

وفي حال تعدد أسر العائل المتقدم بطلب للضمان الاجتماعي المطور 1443، فيتم حساب كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، لذلك يجب عند تكوين المنازل أن يقوم المتقدم بتسكين كل تابع في المنزل التابع له، حيث يمكن إنشاء أكثر من منزل لعائل الأسرة، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضماني أن يكون أحد أفرادها مقيماً خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، ويتم تقديم على الضمان من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي.

منصة الضمان الاجتماعي المطور دخول

تتيح منصة الدعم أمام الجميع إمكانية التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور للحصول على المعاش، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة للتحقق من مدى توافر معايير الاستحقاق من عدمه، وبناءً على البيانات المسجلة في الملف الموحد، إلى جانب البيانات الواردة عن الجهات ذات العلاقة، يصدر قرار اللجنة النهائي إما بالقبول أو الرفض وعدم التأهل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ويجب العلم أن دخل الأسرة كاملاً سوف يدخل ضمن الدخل الشهري المحتسب عند احتساب المعاش، وسيتحدد الاستحقاق للأسرة بناءً على ذلك، فمتى ما كان الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فسوف تحصل الأسرة على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443، أما في حال تجاوز الدخل الشهري للحد الأدنى المحتسب للمعاش، فيتم رفض وعدم قبول المتقدم.

كما يتوجب العلم أنه عند تكوين المنازل يتم اختيار نوع الوحدة السكنية مستأجرة أم مملوكة، وبناءً على اختياره يتم تعبئة البيانات اللازمة، وفي حال كانت الوحدة مستأجرة، فيجب إدخال رقم عقد الإلكتروني المسجل على منصة إيجار، حيث تتحقق الوزارة من السجلات لمعرفة هل العقد الإيجاري نشطاً أم لا.

ويعتبر عدم وجود عقد نشط سبب من أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم رفض العديد من المتقدمين والسبب هو عدم وجود عقد إلكتروني ساري الصلاحية، فإثبات الاستقلالية أمر هام يجب الانتباه إليه عند التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 حتى لا يتم رفض الطلب المقدم من جانبك.

آلية احتساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم حساب المبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي بنظامه المطور بناءً على البيانات المسجلة في منصة الضمان الاجتماعي من خلال جمع إجمالي الدخل المكتسب شهرياً “راتب شهري أوعائد من تجارة” لجميع أفراد أسرة، ثم احتساب نسبة 50% من قيمة الدخل فقط، حيث تعتمد الوزارة النصف فقط، ثم يُضاف نصف الدخل المحتسب إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي “حساب المواطن أو ريف أو حافز أو مكافآت الطلاب”.

واستثنت الوزارة كلاً من (الأشخاص ذوي الإعاقة – دعم البرامج المساندة)، ثم تتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل المحتسب (نصف الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى المحتسب للمعاش، وفي حال عدم تجاوز الحد المانع، فسيتم صدور القبول في الضمان الاجتماعي المطور، وعند تجاوز الحد الأدنى يتم رفض الطلب مع التسبيب.

وذلك وفق جدول الاستحقاق المعتمد من الوزارة الموضح به الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة المعاش لمعرفة كم استحقاق الضمان للفرد والأسرة بناءً على عدد أفراد الأسرة، حيث حددت مبلغ 1100 لعائل الأسرة ومبلغ 550 لكل تابع كحد أدنى، ومن خلال رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd يمكن التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443.

أحكام التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

عند التأشير في مربع الشروط والأحكام قبل بدء تسجيل جديد في منصة الدعم فهذا يعني أن المتقدم يتعهد ويلتزم بأن كافة المعلومات المفصح عنها أو التي قام بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك الوثائق والمستندات المرفوعة في الملف الموحد، كما يجب تجنب إخفاء أي معلومة من المقرر الإفصاح عنها في أي وقت، ويتحمل المتقدم المسؤولية القانونية كاملة عند إخفاء أي معلومة يطلبها النظام.

وفي حال حدوث تغييراً على حالة المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيجب عليه إجراء تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات التي تغيرت خلال المدة المحددة نظاماً، ويعد ذلك التزام على المتقدم، فعند حدوث تغيير في حالته الاجتماعية بأن تزوج بعد أن كان أعزباً أو مطلقاً، وعلى حالته الاقتصادية أو الصحية، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير.

وكذلك الحال أيضاً عند الحصول على دخل شهري إضافي جديد من أي مصدر من مصادر الدخل المتعددة التي أوضحتها الوزارة، ويتم إجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم التي يمكن الدخول إليها من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق عالية.

ويلتزم المتقدم أيضاً بعلمه الكامل بأن للموارد البشرية والتنمية الحق في استبعاد طلب الضمان الاجتماعي المقدم من جانبه واسترداد جميع ما تم تحويله من مستحقات وصرفه من معاش الضمان المطور، كما للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتقدم حال تبين وثبت للجهة المختصة بأنه قد قام بتقديم معلومات غير صحيحة أو قام بإخفاء بعض المعلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لذلك يجب إدخال بيانات صحيحة ودقيقة حتى لا يتم توقيع العقوبة عليك.

طريقة إضافة تابع في نظام الضمان الاجتماعي المطور

تم إيضاح آلية إضافة التابعين في الملف الموحد لرب الأسرة أو العائل عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، وذلك للاستفادة من المبلغ المقرر للتابعين، حيث يتاح إضافة الزوجة والأبناء المقيمين في نفس المسكن في ملف عائل الأسرة، ومن ثم تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب لجميع الأفراد لمعرفة هل هم مؤهلين للحصول على الدعم أم لا، كما يجب العلم أن الدخل الشهري المقرر الإفصاح عنه يكون لجميع الأفراد ولا يجوز إسقاط أحد الأفراد حتى لا يتم تعبئة بيانات الدخل الشهري الخاصة به.

وتتم إضافة تابع لملفك في حساب الضمان الاجتماعي المطور من خلال تسجيل دخول منصة الدعم واختيار التابعين من القائمة، ثم النقر “إضافة تابع جديد” وتحديد نوعه (قريب – موصى عليه – شريك سكن)، وبعد تحديد نوع التابع أنه “قريب”، فيتم اختيار صلة القرابة وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم النقر على إضافة ليقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور بالتحقق من صحة البيانات المسجلة.

وفي حال كانت بيانات التابع صحيحة وفق السجلات، فيقوم النظام بإدراج التابع ضمن قائمة التابعين الخاصة بك، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات، وعند الرغبة في إجراء أي تعديل، قم بالضغط على زر “تعديل”، ويمكن إضافة تابع أخر باتباع الخطوات الموضحة مرة أخرى.

كما يمكن إضافة التابع الموكل تحت رعايتك بتحديد نوع التابع موصى عليه، ويشترط لتسجيله أن يكون ضمن الفئات المستهدفة بالضمان الاجتماعي والمخصصة بالدعم، وتتم إضافته من خلال تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اختيار نوع الصك، وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه، ورقم الجوال، ثم رفع الوثيقة من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال النقر على تحميل وثيقة، وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “إضافة”، وفي حال كانت المعلومات صحيحة، فيدرج التابع ضمن تابعيك، وسوف يقوم النظام بالتأكد من الوكالة الشرعية

منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd تسجيل بيانات الدخل

بعد تسجيل دخول منصة الدعم للاستفادة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، يتم إكمال الملف الموحد ببيانات صحيحة وفق الخانة المطلوبة، ففي خانة الدخل، سيطلب النظام إكمال بيانات الدخل الشهري للعائل وأفراد الأسرة، حيث يتم مجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب لكافة أفراد الأسرة، لتعتمد الوزارة 50% فقط من الراتب أو الدخل الشهري.

وقد عرفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدخل على أنه هو “كافة المبالغ المالية التي حصل عليها المستقل أو أفراد الأسرة خلال العام الذي يسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها”،ففي حال وجود دخلاً شهرياً للزوجة أو أحد الأبناء، فيجب الكشف عنه عند التسجيل من خلال رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

تحديث: في بعض الأحيان يتطلب الأمر إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي السعودي لتقديمه للجهة الطالبة للمشهد، لذلك قامت الموارد البشرية بتوفير أيقونة مشهد الضمان من خلال صفحة النظام المطور للضمان الرئيسية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فمن يرغب في الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي المطور 1443، أو معرفة موعد صرف أول دفعة للضمان الاجتماعي الجديد للمتقدمين الجدد، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.

تسجيل الدخل في منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

يجب على كافة المتقدمين الكشف عن مصادر الدخل الخاصة بهم عند تعبئة ملف الضمان الاجتماعي الجديد، وتتمثل أنواع الدخل الواجب تسجيلها في الدخل الشهري سواء الأجور المالية والعينية وتشتمل على الرواتب الشهرية من القطاعين العام والخاص والأجور الإضافية والبدلات والمكافآت، والدعم الحكومي سواء المساعدات المالية أو العينية من البرامج الحكومية.

والدخل من المشاريع الخاصة سواء دخل المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، والأعمال الحرة وهي الأعمال التي ليس لها مكان ثابت مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة، ودخول العقارات والأصول وهو الدخل من إيجارات الممتلكات العقارية من مبانٍ وأراضي غير زراعية.

إلى جانب الإفصاح عن الدخل من الحوالات الدائمة وهي المساعدات من الأفراد والأقارب والنفقة الشرعية وسجل الزكاة، ويمكن إضافة كافة أنواع الدخل المكتسب أو غير المكتسب من خلال رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق، حيث يجب الإفصاح عن الدخل بشكل دقيق وصحيح حتى لا يتم الاستبعاد من البرنامج.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم اختيار عائل الأسرة عند تعبئة الطلب عبر منصة الدعم، حيث يمكن للزوجة أن يكون الطلب والحساب البنكي باسمها، ويتم إضافة الزوج والأبناء تابعين لها، ويجب على كل تابع من التابعين ممن تجاوز عمره 18 عام أن يقوم بالتسجيل في المنصة بعد تسجيل عائل الأسرة له وقبول الإضافة في البرنامج الجديد للاستفادة من مبالغ الدعم التي يقدمها الضمان الاجتماعي 1443.

وقد أكد برنامج الضمان على أن المطلقة التي لديها ابن أو أكثر سوف يتم النظر إليها كأسرة مستقلة حتى وإن كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، ويجب عليها إضافة التابعين الذين يقيمون معها في نفس المسكن عن طريق تعبئة الملف الموحد من خلال “بيانات التابعين”، وهنا ستحصل على معاش العائل مضافاً إليه معاش التابعين حسب عددهم.

كما يجب على المرأة المطلقة إضافة بيانات الدخل للأبناء في حال الحصول على نفقة أبوية، حيث يعد هذا الدخل ضمن المساعدات المنتظمة التي يوجب نظام الضمان الاجتماعي المطور الإفصاح عنها عند التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، وفي حال القبول والاستحقاق وعدم تجاوز الدخل الشهري المحتسب على الحد الأدنى للضمان، فتحصل على معاش الضمان المقرر لعائل الأسرة البالغ 1100 ريال، بالإضافة إلى 550 ريال لكل تابع من تابعيها حسب عددهم.

أما المطلقة التي ليس لديها أبناء فينظر إليها من قبل البرنامج على أنها تابع لرب الأسرة، ويتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق لمعرفة هل تستحق الحصول على الدعم من عدمه، ففي حال القبول في الضمان المطور بعد صدور قرار الأهلية والاستحقاق فسوف تحصل على معاش التابع المقدر 550 ريال، ويتيح لها النظام إمكانية التسجيل كفرد مستقل حال القيام بإثبات استقلالية السكن.

الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المهجورة

أوضح نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 أنه أصبح يستهدف كافة الأفراد المحتاجين فقط دون النظر إلى الجنس رجلاً كان أو امرأة أو الحالة الاجتماعية للمتقدم أو المتقدمة ما دامت شروط الضمان الاجتماعي المطور منطبقة ولم يتجاوز الحد المانع للضمان المقرر، ويمكن للمرأة المهجورة التسجيل في برامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمية.

كما يمكن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للموظف والعاطل والمطلقة والأرملة وغيرهم، حيث يتيح البرنامج الجديد إمكانية التقدم للبرنامج الجديد من جميع الفئات المجتمعية، ويعد ذلك تتم دراسة الحالة المُتقدمة بناْ على عدد من العوامل تتمثل في عدد أفراد الأسرة ومجموع إجمالي الدخل الشهري لكافة الأفراد، كما يؤخذ في الاعتبار الثروات المملوكة للفرد والنفقات.

وقد صرح وكيل الوزارة الضمان الاجتماعي بأن النظام الجديد قد صدر بمجموعة من التعديلات والمنافع التي من شأنها العمل على تطوير البرنامج لكي يشمل فئات أكثر مما كان في السابق، كما يراعى حالة بعض الفئات المجتمعية بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي للقبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

فمتى ما كان دخل الأسرة الأساسي الشهري أقل من احتياجاتها الأساسية، فمن المقرر أن يشملها معاش الضمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم عن طريق البرنامج، ومن مزايا نظام الضمان الاجتماعي أن يصرف مستحقات المستفيدين منه شهرياً، وقد تم تحديد تاريخ الأول من كل شهر هجري موعداً ثابتاً للإيداع في النظام السابق، ولكن لم يتم التصريح حتى الآن فيما يتعلق بموعد نزول الدفعة الثانية.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت الموارد البشرية نتائج الأهلية والاستحقاق لبعض المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد أكدت على أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الضمان الخاصة به، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق، ثم النقر على أيقونة الطلبات، ومن ثم الإطلاع على حالة الطلب.

ويجب العلم أنها قد تكون تحت التدقيق أي قيد الدراسة في الوقت الحالي، وقد تكون تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق، وهذا يتعلق برقم الحساب البنكي المسجل، حيث يجب أن يسجل صحيحاً وأن يكون باسم المستفيد المتقدم بالطلب، وفي حال صدور القرار النهائي، فتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية على الجوالات تفيد بالانتهاء من دراسة الحالة وصدور القرار بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب عدم الأهلية في ملف المتقدم.

ووفقاً للموعد المذكور بالرسائل النصية المرسلة للمؤهلين، فقد تم نزول الضمان الاجتماعي المطور لجميع المقبولين في حساباتهم البنكية، لذلك يجب على جميع المؤهلين الصادر لهم القرار النهائي بأهلية الاستحقاق أن يقوموا بتسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة للإطلاع على الدفعات المالية الخاصة بهم من خلال حسابي في الضمان الاجتماعي، كما يجب فحص الحساب البنكي لمعرفة القيمة المودعة.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1443

في الوقت الحالي يترقب جميع المتقدمين ممن لم يصدر لهم القرار النهائي بالقبول أو الرفض إعلان الوزارة عن صدور قرار التأهل في الضمان الاجتماعي الجديد الدفعة الثانية، حيث من المقرر أن يتم إعلان الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي خلال الشهر الميلادي الجاري، ويجب العلم أن الوزارة تقوم بدراسة الاستحقاق والأهلية بشكل تدريجي للمتقدمين.

وبناءً على ذلك تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج التأهل تدريجياً، ويجب العلم أن الوزارة لم تحدد ميعاداً ثابتاً لنزول معاش الضمان المطور، وفي هذه الأيام يتم الإعلان عن نتائج الأهلية لبعض المتقدمين وقد صدر قرار الرفض لبعضهم بسبب عدم انطباق شروط الاستحقاق على الأسرة المتقدمة، وهنا يتوجب على الأسرة المرفوضة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وتعديلها بتفادي أو تصحيح المعلومات، ومن ثم إعادة التقديم على الضمان الاجتماعي مرة أخرى.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الضمان الاجتماعي المطور ينظر لأفراد المنزل الواحد على أنهم أسرة واحدة حتى وإن كان هناك مطلقة أو أرملة تسكن مع أسرتها، حيث يتم التسجيل للمطلقة في هذه الحالة كتابع للعائل، وتحصل على المعاش المقرر للتابع “550 ريال”، وفي حال الرغبة في التسجيل كفرد مستقل، فيجب اثبات استقلالية السكن من خلال تعبئة رقم عقد الإيجار بعد اختيار نوع الوحدة السكنية “مستأجر”.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وكيل الضمان الاجتماعي أ. سلطان الجريس عن عدد المتقدمين على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد منذ بداية التسجيل عبر منصة الضمان المطور وحتى الآن، حيث بلغ عدد المتقدمين ما يزيد عن مائتي وعشرون ألف أسرة أعلنت الوزارة عن نتائج قبول 72 ألف أسرة منهم ضمن الدفعة الأولى.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على دراسة الحالات المتبقية والتحقق من الحسابات البنكية لتمهيد الإعلان عن نتائج الأهلية والقبول للمتقدمين حسب تاريخ التقديم عن طريق النت باتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1443، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الأهلية بالتدريج على دفعات، لذلك يرجى التأكد من حالة الطلب لديك والانتظار حتى الانتهاء من عملية التحقق من الآيبان التي قد تستغرق بعض الوقت.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1443

بعد الانتهاء من تعبئة كافة المعلومات بالملف الموحد وانتظار مدة الخمسة وعشرون يوماً لصدور أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد يصدر قرار اللجنة بالرفض لأن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري لعائل الأسرة قد تعدت الحد الأدنى، وهنا ينبغي تقديم اعتراض وإرفاق مستند حديث يثبت دفع الضريبة المقررة حتى يتم القبول في الضمان المطور.