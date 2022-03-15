نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم طلب للديوان الملكي لسداد الديون ومعرفة طريقة التواصل مع الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوجه العديد من المواطنين السعودين وكذلك المقيمين للديوان الملكي لعرض المشكلات الخاصة بهم والبحث عن حلول مناسبة حيث يعد الديوان هو حلقة الوصل بين مواطني المملكة والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، ويتواجد العديد من الفروع للديوان حول مدن المملكة ولقد استطاع الديوان حل الكثير من المشكلات التي تقدم له بها المواطنين مثل التقدم بطلب للإعفاء من سداد أقساط القروض لمن واجهتهم مشكلات صعبه أو إطلاق سراح نزيل أو طلب لتقديم دعم مالي ولكن تلك الخدمات وضع الديوان لها شروطاً يجب ان تتوافر في المتقدم للحصول عليها.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودية

يتمكن المواطنون السعودين والمقيمين بالمملكة من التواصل مع مكاتب الديوان الملكي لتقديم طلباتهم أو عرض شكوى من خلال عدة طرق، وسوف نوضح فيما يلي أهم طرق التواصل:

التواصل من خلال المواقع الإلكترونية

تعد طريقة التواصل أون لاين من أفضل وأسهل الطرق فهي غير مقيدة بوقت أو مكان معين لإستخدامها، وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة للتواصل بالديوان الملكي إلكترونياً:

أولاً يجب أن يقوم المستخدم بالدخول لمنصة أبشر الوطنية.

عندما يتم التسجيل في بوابة الوصول أبشر يقوم المستخدم بإختيار الديوان الملكي من الصفحة الرئيسية للموقع.

يرجى إدخال الإسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم عبر بوابة أبشر لتأكيد تسجيل الدخول الصحيح.

يقوم الموقع بإرسال رمز التحقيق عبر رسالة نصية لهاتاف المستخدم الجوال للتأكد من هوية المستخدم.

يجب أن يقوم المستخدم بإدخال الرمز الذي أرسل له ويقوم بالضغط على أمر “تابع” ليتمكن الموقع من فتح صفحة الاتصال بالديوان الملكي.

يختار المستخدم التطبيق الذي يرغب في الإتصال به وإرسال رسالة له.

أرقام التواصل بالديوان الملكي

يرجى التواصل مع الديوان الملكي من خلال رقم الهاتف (8004000000).

من خلال رقم الهاتف (8004000000). بينما يتمكن المواطنين من خارج أراضي المملكة وداخلها من التواصل أيضاً عبر الرقم (920030003).

يتم التواصل بخدمة الدعم الخاصة بالديوان الملكي من خلال الرقم (920022220).

قام الديوان الملكي بتخصيص رقم لإستقبال الطلبات المرسلة وذلك من خلال الرقم (8004000000).

كيفية تقديم طلب للديوان الملكي لسداد الديون

تعد خدمة سداد الديوان عن المتعثرين وتشتد الظرف بهم ضمن الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين والمقيمين، حيث يقوم الأشخاص الذين يرغبون بتقديم طلب لسداد الديون الخاصة بهم من كتابة طلب يتضمن كافة تفاصيل الدين والبيانات الشخصية للمرسل ويقوم بإرسال الطلب من خلال البريد الإلكتروني أو البريد السعودي، كما يتأكد المواطن من الحصول على رقم طلبه حتى يتتبع الطلب.