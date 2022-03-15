تعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd وطريقة الاستعلام برقم الطلب، قام عدد كبير من المواطنين السعوديين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، مما جعل المتقدمين الجدد يبحثون عن موعد الحصول على راتب الضمان، وينتظر العديد هذا الضمان الاجتماعي للاستفادة منه، حيث أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق خاص بها لمساعدة المواطنين على معرفة كل ما يخص الضمان من شروط ومستندات ومواعيد صرف، وتسعى وزارة التنمية دائما لتحسين خدمة التطبيق وعمل كل ما يحتاجه التطبيق من تعديلات، وحسب ما أعلنت الوزارة أنها تقوم بصرف الضمان بعد ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل، وتم صرف آخر دفعة من الضمان في شهر فبراير بالعام الحالي والأن يتم انتظار صرف الدفعة الثالثة لشهر مارس.

تعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd برقم الطلب

نظام الضمان الاجتماعي من أحد المشاريع الخاصة التابعة للمملكة التي تساعد الأسر المتوسط وذات الدخل البسيط، حيث تقوم بمساعدتهم عن طريق إعطائهم مبلغ مالي، ليساعد على سد حاجاتهم عن طريق صرف راتب من وزارة التنمية، كما يساعد الضمان على خفض غلاء المعيشة على بعض الأسر الغير قادرة، ويعمل الضمان على المساعدة على الاستقلال المادي ويقوم بعمل دورات لتدريب المواطنين على كيفية تطوير أنفسهم وعمل مشاريع إنتاجية تساعد على فتح باب للعمل لكثير من الشباب، والذين يحصلون على هذا الدعم فئات معينة من المواطنين وتم تحديدهم وهم الأرامل والمطلقات كما تم تحديد كبار السن من بين الحاصلين على الضمان والذي تخطى أعمارهم الستين عام، كما يضمن المشروع الأشخاص العاجزين من ذوات الهمم

من الجدير بالذكر أن قامت الوزارة بصرف الدفعات السابقة للمستفيدين بعد دراسة وفحص طلباتهم والان يتم دراسة الطلبات الجديدة لكي يتم الصرف لهم أيضا وذلك للدفعة الثالثة ولم يحدد حتي الان موعد الصرف لكنه من المتوقع أن يكون يوم 20 مارس كما تم الصرف لشهر يناير وشهر فبراير الماضي للدفعتين السابقتين.