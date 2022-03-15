نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية مع توضيح خطوات التسجيل 1443ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائها من المواطنين، ولقد قامت المملكة بتدشين هذا النظام بهدف تحقيق الاستقرار المالي والتحول من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ويتم ذلك تأهيل وتدريب المتقدمين للالتحاق بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، يستهدف نظام الضمان المطور بالسعودية الأسر الأشد حاجة لتقديم الدعم المادي لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لإعانتهم على ظروف المعيشة.

موعد صرف الدفعة الثانية لشهر فبراير 2022م

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بصرف الدفعة الأولى من الضمان المطور يوم 20 يناير الماضي 2022 وذلك بعد أن بدأت الوزارة بتلقي الطلبات في نوفمبر 2021، وقد بدأت نتائج الأهلية في الظهور في ديسمبر الماضي، وقد تم صرف الدعم في يناير 2022م، وعليه فكان من المتوقع أن تقوم الوزارة بصرف الدفعة الثانية في 20 فبراير 2022، ولكن تم تعديل موعد الصرف ليكون في بداية كل شهر ميلادي وعليه فإنه سيتم صرف الدفعة الثانية في 1 مارس 2022.

خطوات التسجيل كمستخدم جديد بالضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة الدعم و الحماية الاجتماعية .

. كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وأيضاً رقم الجوال الخاص بالمستفيد، وإنشاء كلمة مرور.

يتم إرسال رمز التحقق على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

في حالة رغبة المستفيد بتعديل كلمة المرور فمن السهل قيامه بذلك.

أهم أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتدشين نظام الضمان المطور كخطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ولتحقيق عدة أهداف ومن أهمها :

ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها.

توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من معاش الضمان.

تزويد الأفراد والأسر الاكثر إحتياجًا بالدعم المادي اللازم لهم.

تحقيق استقلال الأشخاص ماديًا وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ويتم ذلك من خلال توافر عدة برامج التدريب والتأهيل، وتوفير العديد من فرص العمل المناسبة.

تحسين الحالة المعيشية للأفراد، والوصول بالاقتصاد إلى مرحلة الإزدهار.

في حالة رفض الطلب المقدم للحصول على معاش الضمان المطور يقوم المتقدم بمراجعة رسالة الرفض المرسلة من قِبل النظام ومعرفة سبب الرفض جيدًا، وأيضًا يتم التأكد من كافة البيانات التي تم تسجيلها بالنظام، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الدخول على رابط الضمان الإجتماعي، و يقوم المستفيد بإعادة التسجيل مرة أخرى للاستفادة من معاش الضمان.

خطوات الإستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن الإستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور باستخدام رقم الهوية بإتباع الخطوات الاتية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية .

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستعلم.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول، ثم الضغط على أيقونة طلباتي.

سوف يبدأ في الظهور جميع التفاصيل الخاصة بالطلب الذي تم تقديمه.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد آلية احتساب معاش الضمان الجديد، و هى كالتالي:

يتم حساب إجمالي دخل جميع أفراد الأسرة الشهري.

خصم نسبة 50% من إجمالي الدخل وإضافة هذه القيمة للدخل الغير المكتسب.

يتم مقارنة هذا الدخل بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.