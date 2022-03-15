طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة المالية ورقم الهاتف الخاص

الديوان الملكي السعودي يعد واحد من أهم المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ومن أسباب وجود الديوان السعودي أنه يوفر الخدمات العديدة المختلفة لمواطني المملكة، ويقوم المحتاجين إلى إعانات أو قروض أو أموال لأسباب كثيرة ومهمة بالتقديم للديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدة، ويقدم المساعدات للأفراد حتى يكونوا قادرين على المعيشة وسداد حاجتهم في ظل ظروف الغلاء المنتشر في العالم، يساعد الأشخاص المقترضين أو الذين عليهم ديون يرغبون في سدادها ولكن ليس لديهم القدرة على السداد، وأيضًا يساعد الأشخاص المرضى الذين يرغبون في العلاج أو في عمليات جراحية، أو حتى السفر لتلقي العلاج بالاخرين، وغيره من الاحتياجات.

طريقة الحصول على مساعدة الديوان الملكي المالية

قام الديوان الملكي بإنشاء بوابة الكترونية خاصة بالديوان لكي يستطيع الراغب في الحصول على المساعدة بالدخول على الموقع وطلب التسجيل، وتكون خطوات التقديم كالتالي:

يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان السعودي.

اختيار والضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك سيظهر لك خيارات ثم بالضغط على الخدمات المالية.

سيظهر نموذج الخاص بالمساعدات المالية قم بملأه.

تسجيل وكتابة البيانات التي يطلبها للحصول على المنحة، وكتابة البيانات والأرقام صحيحة.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات نقوم بالضغط على كلمة إرسال لكي يتم إرسال البيانات.

بعد ذلك تنتظر حتى يصل لهم النموذج ثم يقوموا بإرسال الرد إليك.

مساعدات الديوان الملكي ورقم الهاتف الخاص به

يقوم الديوان الملكي بتوفير المساعدات بأمر من المملكة العربية السعودية، ولكن قبل تقديم المساعدات تقوم بمعرفة حالة الشخص الراغب في الحصول على المنحة المالية، والأشخاص المستحقين سواء إذا كان شخص ليس لديه عمل، أو الشخص الذي لديه أمراض والعاجز عن أداء عمله ولديه احتياجات يرغب في النفقة عليها، أو المصابين أو الذين لديهم عمليات جراحية كبيرة، والتقديم إما من خلال الموقع، أو من خلال الاتصال على إحدى الأرقام التالية: 8004000000 ويوجد رقم آخر هو 920030003، ولكن الاتصال يكون متاح خلال ساعات العمل الرسمية خلال اليوم، وكل يوم عمل، وتقوم بالاتصال وابلاغهم بالسبب والظروف التي بسببها ترغب في الحصول على المنحة المالية، وسيقوموا بطلب بعض المعلومات ودراسة الحالة والرد عليك في أسرع وقت.