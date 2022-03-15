نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي نتائج: رابط تحميل التطبيق للايفون وللاندرويد في المقال التالي

نظراً لبحث الطلاب عن نتائجهم الفصلية في مدارس السعودية وفي ضوء خدماتنا عبر thaqfny نقدم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال التطبيق المعروف بـ مدرستي النتائج madrasati app – المصمم للهواتف- ويجب تسجيل الدخول على التطبيق المذكور بمطابقة بيانات مستخدم نظام نور حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة تنزيل تطبيق مدرستي النتائج للاندرويد من خلال متجر جوجل بلاي بالإضافة الى روابط خدمة التنزيل بنظام ios المشغل لأنظمة الايفون عبر تحميله من متجر ابل بشكل مجاني. ننشر رابط تطبيق مدرستي نتائج خدمة التنزيل ما هو تطبيق مدرستي نتائج مدرستي نتائج هو أحدث التطبيقات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم تدشينه تحت اسم Madrasati app ،

، مصمم التطبيق المذكور بشكل أساسي لتقديم خدمة استعراض النتائج الخاصة بالطلاب الحكوميين ضمن العام الدراسي الحالي،

وكذلك يتميز بضم ملف الطالب مع بياناته الشخصية، وعرض نتائج الطالب طوال أعمال العام الدراسي ونتيجة النهائية للطالب

والقدرة على استعراض التقويم الدراسي والحدث الدراسي القادم، وتسجل الدخول إلى التطبيق، يلزم المستخدم ان يكون مسجل في نظام نور كطالب او ولي أمر. تطبيق مدرستي النتائج تسجيل الدخول بعد فتح التطبيق يتم إدخال اسم المستخدم في نظام نور وكلمة السر

تحريك المؤشر على نفس الرقم الظاهر بالأعلى في الدائرة

الضغط على تسجيل الدخول

وهكذا يتمكن ولي الأمر من تسجيل الدخول في مدرستي النتائج بإدخال بيانات نظام نور بنجاح، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح عمر شويل - جدة مدرستي نتائج: رابط تحميل التطبيق للايفون وللاندرويد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرستي نتائج: رابط تحميل التطبيق للايفون وللاندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.