نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني ومزايا خدمة الهاتف المصرفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني؛ لقد قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الأرقام وذلك للتواصل مع عملاء البنك حتى يستطيع العميل الاستفسار عن أي شيء وأيضاً في حالة الشكوى أو تقديم المقترحات وذلك لتعزيز الثقة بين العملاء وبنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على رَقَم بنك الراجحي للاستفسار المجاني.

رقم بنك الراجحي للاستفسار المجاني

يقوم بنك الراجحي بتوفير بعض أرقام خدمة العملاء ومن الممكن لأي عميل من عملاء بنك الراجحي التواصل مع هذه الأرقام حسب نوع العميل وذلك وفقا للأرقام الذي سوف نقوم بذكرها وهذه الأرقام تكون كالآتي:

أرقام خدمة العملاء التابعة لبنك الراجحي الجدد أصحاب الحسابات الحديثة 8001241222.

رَقَم تلقي واستقبال الشكاوى والبلاغات والاستفسارات هو 8001244455.

كما يوجد رَقَم تم تخصيصه لتقديم البلاغات التي تخص فقدان بطاقة الصراف الآلي وأيضاً في حالة عمليات الاحتيال 8001244455.

أرقام خدمة العملاء الخاصة بعملاء التميز من داخل المملكة العربية السُّعُودية 8001248880 أما الأرقام من خارج المملكة 966920005544.

أرقام خدمة العملاء للعملاء الحاليين من داخل المملكة العربية السُّعُودية 966920003344 أما من خارج المملكة 966114603333.

الأرقام الموحدة لبنك الراجحي

لقد قام بنك الراجحي بتوفير رَقَم موحداً وذلك تسهيلا على عملاء البنك إمكانية الاستفسارات عن الخِدْمَات المتواجدة الذي يقوم البنك بتوفيرها وذلك دون أن يحتاج العميل الذَّهاب إلى البنك والرقم الموحد هو (920000084).

رقم بنك الراجحي للتمويل العقاري

وقد قام أيضاً بنك الراجحي بتوفير رَقَم مجاني للعملاء وذلك ليتمكن عملاء بنك الراجحي من الاستفسار عن التفاصيل التي تخص القروض الشخصية وما تحتوي عليه هذه القروض من مميزات وأيضاً الشروط التي لا بد من توافرها كنا أن من خلال هذا الرَّقَم يمكن التعرف على كافة العروض التمويلية التي يقدمها بنك الراجحي والرقم هو 8001241222.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي

من الممكن أن يقوم عملاء بنك الراجحي من القيام بالتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الخاص ببنك الراجحي وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم الاتصال برقم بنك الراجحي المخصص لخدمة العملاء 920003344.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة العربية بالضغط على رَقَم واحد.

ثم يتم التسجيل في الخِدْمَات المصرفية وذلك بالنقر على رَقَم ثلاثة.

في حالة إذا كان العميل ليس لديه رَقَم مسجل في الخدمة فعليه الضغط على رَقَم واحد.

ثم يتم النقر على رَقَم واحد وذلك للموافقة على الشروط التي تخص التسجيل وبعدها يتم تدوين رَقَم بطاقة الصراف الآلي.

بعد ذلك يجب تدوين رَقَم السري الخاص بالبطاقة وأيضاً تدوين آخر سبع أرقام من رَقَم الحساب الجاري.

ثم يتم تحديد الرَّقَم السري للهاتف المصرفي وذلك ضمن معايير الرَّقَم السري للخدمة.

يتم تدوين الرَّقَم السري مرة أخرى.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يكون قد تم التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي الراجحي.

التواصل مع رقم الراجحي واتساب

قام بنك الراجحي بتخصيص خدمة استقبال والاستفسارات والشكاوى بواسطة تطبيق واتساب بالإضافة إلى قنوات التواصل الذي يتم تقديمها إلى للعملاء ويمكن للعملاء التواصل مع المصرف بواسطة تطبيق واتساب عن طريق الرَّقَم 920003344.

أهم مزايا خدمة الهاتف المصرفي

تتضمن خدمة الهاتف المصرفي لبنك الراجحي على بعض المميزات التي تترتب على التسجيل في هذه الخدمة ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

من هذه الخدمة يمكن أن يقوم العميل بتنفيذ الأوامر المصرفية وأيضاً الخِدْمَات المصرفية التي تكون متواجدة من داخل أو خارج المملكة العربية السُّعُودية.

وهو إلى ذلك يتم إتاحة الخدمة المجانية للهاتف المصرفي على مدار العام.

ويمكن أيضا بواسطة هذه الخدمة القيام بتسديد كافة الفواتير مثل الماء أو الكهرباء والهاتف وغيرها من الخِدْمَات.

يمكن تحويل الأموال داخل المملكة إلى البنوك المحلية وأيضاً يمكن أن يتم إجراء الحوالات الخارجية.

وهو إلى ذلك من الممكن أن يتم تنفيذ كافة العمليات المصرفية بنك الراجحي بواسطة الهاتف الثابت.

شراء بطاقات الإنترنت وأيضا بطاقات الاتصال المخصصة في المملكة العربية السُّعُودية.

كما تم إتاحة التحدث مع خدمة العملاء وأيضاً التحدث مع مندوب أو مدير الخدمة.

يستطيع العميل بمعرفة الخِدْمَات التي تتعلق بأقساط التمويل وأيضاً السداد المبكر.

إمكانية تفعيل البطاقات الائتمانية أو طلب بدل فاقد أو إلغاء البطاقة.

العمليات التي من الممكن القيام بها بواسطة خدمة الهاتف المصرفي

بعد أن يقوم عميل بنك الراجحي في التسجيل بخدمة الهاتف المصرفي يستطيع القيام ببعض العمليات وهذه العمليات تتمثل في الآتي:

عمليات تسديد الفواتير.

كما يمكنه القيام بشراء بطاقات الاتصالات وأيضاً بطاقات الإنترنت.

تحويل الأموال من داخل وخارج المملكة العربية السُّعُودية.

الأوامر المصرفية المختلفة.

وأخيراً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على رَقَم بنك الراجحي للاستفسار المجاني كما تعرفنا إلى بعض الأرقام الهامة الأخرى التي يتيحها بنك الراجحي وأيضاً الرَّقَم الخاص بتطبيق الواتساب ونحن إلى ذلك قمنا بذكر أهم مزايا خدمة الهاتف المصرفي بنك الراجحي وقمنا بذكر العمليات التي يتم اتاحتها بعد التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي.