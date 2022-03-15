نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام طلب الزيارة العائلية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام طلب الزيارة العائلية من الخدمات التي توفرها وزارة الخارجية بشكل إلكتروني، بحيث يتمكن مقدم طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من البحث عن الطلبات والتأشيرات الصادرة من الوزارة من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية برقم الطلب، وذلك في سبيل تسهيل الإجراءات على المقيمين بحيث تمكنهم من استقدام الأقارب من الدرجة الأولى ما فيهم الوالدين والزوجة والأبناء، وذلك بعد استيفاء متطلبات تأشيرة الزيارة العائلية، عندها يستطيع أن يتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية ومصادقته من الغرفة التجارية، ثم يستعلم عنه إلكترونيًا بالطريقة الآتية.

استعلام طلب الزيارة العائلية

بعد تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية يستطيع المتقدم الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية كالتالي:

انتقل إلى رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية. اختر الاستعلام عن حالة طلب، ثم عليك بتحديد الطلب وهو الزيارة العائلية. ادخل رقم الطلب ثم سجل الرقم المتوفر أمامك في الصورة. اضغط على زر استعلام ثم انتظر قليلًا حتى يتم تحميل البيانات.

تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية

من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية أيضًا يستطيع المقيمين تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية لاستقدام الأهل من الدرجة الأولى بكل سهولة، ولكن مع مراعاة شروط تأشيرة الزيارة العائلية التي حددتها وزارة الخارجية، نذكر منها:

أن تكون إقامة مقدم طلب تأشيرة الزيارة العائلية سارية في حال كان من المقيمين.

أن تكون إقامة مقدم الطلب عمل وليس مرافق.

ألا يكون الأفراد المراد إصدار تأشيرة الزيارة العائلية بشأنهم من غير الأقارب من الدرجة الأولى.

أن تسجل جميع البيانات باللغة العربية فيما عدا الأسماء في حالة كان الأفراد من دول غير عربية، مع ملاحظة أن تتطابق مع جواز السفر.

أن يقوم مقدم طلب الزيارة العائلية بتعبئة البيانات، ومصادقة الطلب من الغرفة التجارية.

استعلام تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

كما تقدم وزارة الداخلية خدمة تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، بحيث يظل الأقارب فترة أطول داخل المملكة، ولكن بشرط أن تكون تأشيرة الزائر وجواز السفر الخاصين به سارية، وألا يسجل مخالفات مرورية، كما يشترط أن يتواجد داخل المملكة، وأن يتم سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، ثم يقدم طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، كالتالي:

تسجيل دخول منصة أبشر الإلكترونية. تحديد خدمات الأفراد. يتم الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الجوازات. اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية ثم تسجيل جميع البيانات وإرفاق المستندات مع الطلب. تسديد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية المقررة، ثم تقديم الطلب.

في النهاية يستطيع مقدم الطلب الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية برقم الحدود من خلال منصة أبشر.