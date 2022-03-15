تقديم منصة احكام ehkaam.sa برقم الهوية الوطنية للمواطنين لإثبات الملكية والذي تم إطلاق المنصة لتثبيت وتوثيق الملكية للأفراد والأسر وفق الرؤية الجديدة للوطن لتحديث وتوثيق التملك وغثات الملكيات والتراجع عن النظام الورقي القديم الذي كان فيه العديد من الإخفاقات، وتقوم المنصة بتحديد شروط توثيق التملك بعد قرار مد أمد التسجيل.

تقديم منصة احكام ehkaam.sa برقم الهوية تمديد استحقاق وثائق تملك العقارات

قامت الهيئة العامة للعقارات بفتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في تملك العقارات وتوثيقها بالشكل الأمثل لثبوت الملكية، وقد تدافعت الطلبات للتوثيق وخاصة بعدما أعلنت الهيئة أن التوثيق مفتوح لمدة عام واحد من فتح باب التسجيل، وقد أعلنت من جديد استمرار تمديد فترة التسجيل لغير المسجلين من قبل لإتاحة فرصة أفضل ومهلة أوسع للجميع.

الهيئة العامة للعقارات

اتبعت الهيئة العامة للعقارات المنظومة الجديدة لتحديث مؤسسات المملكة واتباع رؤية 2030، وكانت اساسيات رؤية المملكة المستقبلية أن يتم التوثيق الإلكتروني لجميع المواطنين والممتلكات وإنشاء قاعدة بيانات عامة إلكترونية عن كل ما يخص مفاصل المملكة واتباع المنظومة الأحدث عالميا للحاق بركب التقدم في جميع دول العالم، وقد قامت الهيئة بفتح باب التسجيل الإجباري للعقارات ووثائق الأراضي التي لم يكن لها سند ملكية موثق حكومي كالأراضي المباعة صوريا أو الموروثة من أحد الآباء أو ما دون ذلك، ليكون هنالك توثيق لإثبات حق الفرد في هذا العقار وكذلك تمكن المملكة من التعرف على الأملاك في قاعدة بيانات الوطن.

خطوات الأمانة العامة للهيئة العامة للعقارات

تستقبل الأمانة العامة طلبات التوثيق.

تختص الأمانة بالأعمال التنظيمية للطلبات لبحثها بشكل منتظم.

تهتم الأمانة بالأعمال الفنية والإدارية والأعمال المساندة للجان النظر في الطلبات.

حالات تملك العقارات تاريخ التوثيق النظر في تملك العقارات

مهلة النظر في تعديل العقارات بدا في الخامس من جمادي الأول 1443 ويستمر لمدة عامين.

يستمر التسجيل للذين تم تمديد التسجيل ابتداء من 10 شعبان 1443.

طريقة التسجيل في منصة إحكام