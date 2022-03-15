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عمر شويل - جدة نفاذ الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa وكيفية التعرف على التأهيل قبل وصول الرسالة الخاصة بالتأهيل، حيث يتابع المسجلين بالمرحلة الثالثة، والذين لم يوفقوا في القبول بالأهلية بالمرحلة الأولى والثانية أو الراغبين في التسجيل الجديد التعرف على طريقة الاستعلام عن التأهيل عبر منصة النفاذ الوطني أو منصة الضمان المطور الجديدة.

نفاذ الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa كيف أعرف أني مؤهل في الضمان المطور “الدفعات المالية”

مؤهل بعد 4 ساعات ✅

بتنزل دفعة جديدة

15 مارس #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/SojNpiqnVU — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) مؤهل بعد 4 ساعات ✅

بتنزل دفعة جديدة

15 مارس #الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/SojNpiqnVU — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 14, 2022

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جميع ما يخص الرد على أسئلة المواطنين، حيث تقوم بالرد على الاستفسارات ويتم تنزيل اشهر الأسئلة وأكثرها شيوعا عبر منصة تويتر لتعميم الاستفادة للجميع، ويكون من ابرز أسئلة الوزارة ما يلي:

لم يتم تأهيلي لراتب الشهر الجديد.

يقوم بتقديم استفسار عن عدم وصول رسالة الأهلية حتى الآن.

طريقة الاستعلام عن الأهلية قبل موعد الضمان المطور.

ما هي شروط التسجيل ليتم تأهيلي للراتب الجديد.

موعد صرف راتب الضمان لشهر مارس 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر جدول الرواتب للعام الجديد وكان موعد إيداع راتب الضمان المطور الجديد كالتالي:

موعد إيداع الراتب بالتاريخ الميلادي ميعاد الراتب بالتقويم الهجري 31 مارس 2022 28 شعبان 1443

كيفية تسجيل الضمان المطور والاستعلام عن الأهلية

قام الفيديو السابق عبر منصة تويتر بشرح كيفية الدخول للاستعلام عن الأهلية قبل موعد نزول الضمان وقبل وصول رسالة التأهيل على الهاتف النقال:

تبدا الخطوات بالدخول على “ منصة النفاذ الوطني الموحدة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “. يتم تسجيل رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد بشكل مفصل. يقوم المستخدم بتسجيل رقم الهاتف النقال ويقوم بتأكيد رقم هذا الهاتف. يتم حل مسألة حسابية صغيرة للتأكد من الاستخدام البشري. يقوم بالإقرار بصحة المعلومات والبيانات المقدمة قبل أن يبدأ التسجيل. أو يتم الدخول على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

كيفية التعامل مع رسالة غير مؤهل

يكون على المواطن النظر من جديد في الرسالة والتعرف على سبب عدم التأهيل ثم يقوم بإعادة التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويتم تسجيل كافة بيانات الدخل صحيحة وإضافة جميع التابعين، مع تسجيل تفصيلي لبياناتهم ،وعدم ترك أماكن غير مسجل فيها المعلومات لضمان أن يتم التأهيل.