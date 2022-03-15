منصة سلفة اسرع سلفة داخل السعودية من خلالها تحصل على 5000 ريال سعودي

سلفتك النهاردة اسهل مع منصة سلفة الالكترونية . طبعا عايز تتعرف على منصة سلفة الالكترونية وايه مميزتها وايه شروطها ؛ وايه هو المبلغ التي تقدر تتحصل عليه وكذلك طرق السداد . يبقى نتعرف سويا على منصة سلفة وماتقدمة من خدمات تمويلية رائعة . وكذلك تعد القروض الممنوحة من منصة سلفة هي اسرع سلفة داخل المملكة العربية السعودية . نعم فأنه يمكنك الحصول على سلفتك من غير أي أجراءات معقدة ؛ وفي خلال 15 دقيقة بس تقدر تحصل على سلفتك . نعم ربع ساعة فقط يمكنك الحصول على المبلغ الذي تريده والذي يصل الي 5000 ريال سعودي . والتي ممكن تحصل عليها وتساعدك في سد كافة احتياجاتك الشخصية والمنزلية أيضا ؛ وكذلك مصاعب الحياة تقدر تتخلص منها من خلال التسجيل على منصة سلفة الالكترونية فقط . كذلك منحت منصة سلفة للمتقدم على سلفته أنه يمكنك أن تحدد قيمة الأقساط التي تستطيع سدادها بعد التسجيل ؛ وكذلك المدة التي تناسبك في سداد تلك الأقساط . وجاءت فكرة منصة سلفة بعد أن انتشر فيروس كورونا المستجد . والذي أصاب كافة الدول وأضر باقتصادها مما أدى إلى صعوبة إيجاد سيولة مالية .وذلك في عز توقف العمل لعدد كبير من المواطنين السعوديين . بعد انا قاموا بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية ؛ التي قامت المملكة العربية السعودية بتفعيلها للحفاظ على كافة أبنائها من المواطنين . منصة سلفة هي شركة مالية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . هدفها دائما وابدا هو منح حياة كريمة لدي المواطنين السعوديين . وعن شرعيتها إذا كنت قلق من تلك المسألة ومبدأ تلك القروض . فنحن نجيبك علي ذلك ؛ فلا داعي للقلق فأن منصة سلفة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تماما . الآن ومن خلال موقعنا موقع ثقفني ؛ سوف نتعرف على كيفية التسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية . وكذلك أهم الشروط التي يجب أن تعرف عليها . لأنها يجب أن تكون متوفرة في كل متقدم على السلفة من منصة سلفة الالكترونية .وهي كالاتي .

منصة سلفة وابسط طرق التسجيل وأهم شروط الحصول على التمويل

نعلم جيدا وانه بالتطور التكنولوجي السريع الآن الذي تمتلك منصة سلفة الالكترونية أنه يمكنك التسجيل من خلال وجودك في أي مكان دون الحاجة الي الذهاب الي البنوك أو الأمور التقليدية في الحصول على القروض الآن يمكنك التسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية من خلال اتباع بعض الخطوات الاتية والتي تمنحك في 15 دقيقة 5000 ريال سعودي بعد التسجيل هيا بنا نتعرف على طرق التسجيل .

اولا / قم مباشرة بالدخول على الموقع الالكترونى المخصص لمنصة سلفة.

ثانيا / وتأتي ثاني مرحلة من بعد الدخول على الموقع قم بعملية تسجيل الدخول من خلال قيامك بكتابة البريد الالكترونى الخاص بك . ومن ثم كتابة كلمة مرور قوية يجب أنت تكون عالم بها جيدا كما يجب أن تكون مكونة من ٨ حروف باللغة الانجليزية وان تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وبها رقم على الأقل .

ثالثا / قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة مدون بها كلمة طلب التمويل .

رابعا / الآن يمكنك الدخول على أيقونة التمويل الشخصي من منصة سلفة والتي من خلالها يمكنك اختيار المبلغ والقرض التي تراه مناسبا لك وكذلك طريقة وكيفية السداد وهذه الخطوة هي أهم خطوات الحصول على تمويلك الشخصي . فأنه يجب أن تقوم بملئ كافة بياناتك الشخصية بصورة صحيحة .

خامسا / قم بالضغط على موافقتك على الشروط والأحكام .

سادسا / أي صعوبة يمكنك انت تراها في عملية التسجيل لا داعي للقلق وعد مرة أخرى . و تواصل مع خدمة العملاء فهي مخصصة لتلك الحالات التي لم تتمكن من التسجيل وتقوم بعملية المساعدة كاملا خطوة بخطوة مع العميل الذي فشل في عملية التسجيل لكي يتمكن من التسجيل و الحصول أخيرا على 5000 ريال سعودي .

شروط التسجيل على منصة سلفة الالكترونية للتمويل الشخصي

يجب أن يكون المتقدم حاملا لجنسية المملكة العربية السعودية. كامل الاهلية بحيث يكون عمره يتراوح بين عمر 16 عاما وحتي عمر 60 عاما . كذلك يكون من العاملين في القطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة والخاصة .

منصة سلفك سلفتك فيها بكل سهولة ؛ ونتمني أن نكون عرضنا على حضراتكم أهم الأحداث التي تدور حول منصة سلفة ؛ وطرق التسجيل عليها لكم منا دوام التوفيق من موقعنا موقع ثقفني .