كيف اعرف اني مقبول بـ الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستفيدين الجدد

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عمر شويل - جدة كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور، يتساءل العديد من الأشخاص المقدمة على نظام الضمان الاجتماعي المطور عن الطريقة التي تمكنهم من معرفة الرد على طلبهم سواء القبول أو الرفض، حيث يعتبر هذا البرنامج من أشهر وأهم البرامج المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ويتم التقديم على هذا البرنامج بشكل إلكتروني وبعد إرسال الطلب يتم التحقق من صحة البيانات واستحقاق المتقدم وذلك من قبل الجهات المختصة داخل النظام، ولم يتم قبول غير الأفراد المستحقة بالدعم فقط والذين تتوافر لديهم جميع الشروط الموضوعة من قبل الوزارة.

كيف اعرف اني مقبول بالضمان الاجتماعي المطور

توجد العديد من الطرق التي يتمكن من خلالها المتقدم إذا كان تم قبول طلب حصوله على الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور أو تم رفضه، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكن المتقدم أن يقوم بالاتصال على الرقم الموحد الذي تم تخصيصه من قبل النظام وهو الرقم التالي ١٩٩١١.

كما يتمكن من معرفة النتيجة من خلال زيارة أقرب فرع من الفروع الخاصة بمؤسسة وزارة الموارد البشرية داخل السعودية.

التواصل مع موظف الاستعلامات المتواجد داخل قسم الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

وضحت وزارة الموارد البشرية خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الجديد والتي تم أتاحتها خلال الأيام الماضية، ويتم الاستعلام عن الأهلية من خلال التالي:

قم بزيارة منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال متصفح الانترنت.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

ثم الانتقال إلي أيقونة المعلقات.

الحساب البنكي.

في حالة إيحاد مبلغ في المعلقات فيشير ذلك إلي انك مؤهل بالضمان.

يجب الانتظار حتي يتم إيداع الراتب الشهري في الحساب المصرفي.

هذا وقد نوهت الموارد البشرية أن تعليق الدفعات بالحسابات ما هو ألا اجراءات استثنائية، وذلك بهدف التأكد من البيانات البنكية التي تم أدراجها بالحساب والتي سيتم إيداع المعاش الشهري بها، وكشفت الوزارة عن سبب تأخر الدفات السابقة لبعض المستفيدين، وذكرت الوزارة انه يتم دراسة أهلية المستنفعين من المقطوعة الشهرية؛ وعند استيفاء الفرد كافة معاير الأهلية يتم استحقاق الدعم له.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله داخل النظام، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة وليس ملتحق بأي وظيفة. يشترط أن يقوم بتقديم جميع المستندات والأوراق التي يتم طلبها عند التقديم. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عام، وألا يكون سبق له التقديم داخل أي من مؤسسات التأمين الاجتماعي. يلزم أن يقوم المستفيد بتقديم تقارير طبية للتأكد على أنه لا يمتلك القدرة على تأدية أي من المهام الوظيفية. تقديم جميع المستندات التي تثبت بأن المتقدم لم يمتلك أي عقار أو محل تجاري باسمه.

الجدير ذكره أن هذا البرنامج يعتبر من ضمن الخطة التي يتم تنفيذها خلال وقتنا الحالي والتي تعمل على تحقيق مستوى جيد لجميع الأفراد داخل المملكة وتحويلهم من أشخاص محتاجين للمساعدة إلى أشخاص منتجة.