نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية توضح كيفية تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل، أوضحت المدرية العامة للجوزات السعودية، طريقة وآلية الاستفادة من خدمة تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل، وردت الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، على استفسار أحد المستفيدين على حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول ما إذا كان النظام يسمح بتجديد إقامه المرافقين الزوجة والأبناء ربع سنوي، كما وضحت الجوازات السعودية أنه يتم تجديد هوية مقيم ربع سنوي من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء، كما يمكن التعرف علي خطوات استخراج هوية مقيم الرقمية و طريقة تفعيلها عبر أبشر أفراد.

كيفية تجديد هوية مقيم من قبل صاحب العمل

أشارت المدرية العامة للجوزات السعودية إلى أن النظام يسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وأضافت الجوازات السعودية أنه كذلك بتجزئة استحصال قسيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.

المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة الذين ينطبق عليهم قرار المقابل المالي

وأوضحت الجوازات السعودية أن المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة الذين ينطبق عليهم قرار المقابل المالي ينقسموا

إلي:

التابعين وهم الزوجة والأبناء الذكور دون 18 عام والبنات. ثم المرافقون وهم الأبناء الذكور من عمر 18 سنة فما فوق . الزوجة (الثانية/ الثالثة/ الرابعة) والأب والأم ووالدي الزوجة . ثم والعمالة المنزلية وكل وافد مسجل في النظام على كفالة العامل الوافد المشمول في القرار.

آلية تطبيق استحصال المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين

وأوضحت الجوازات أن المقابل المالي يستحصل عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد “هوية مقيم” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو التالي:

100 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م. ثم 200 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م. 300 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م. ثم 400 ريال شهريًا ابتداء من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.

في حالة رفض الكفيل تجديد الإقامة

ضمن بيان رسمي أكدت وزارة الداخلية ومديرية الجوازات السعودية بأنه في حال أن رفض الكفيل تجديد فذلك ما سيعرضه للمسائلة القانونية، ولكن ذلك وفق شروط عدة يجب أن تتوفر لدى المقيم الراغب بتجديد الإقامة، وفي حال أن لم يتم تجديد الإقامة من قبله أو الإبلاغ عن رفض الكفيل تجديد الإقامة، فذلك ما سيعرضه إلى التغريم للمرة الأولى وللمرة الثانية ومن ثم الترحيل من المملكة العربية السعودية بشكل نهائي، حيث تترك وزارة الداخلية فترة سماح تبدأ بشهر في حال أن كان هناك عذر مقبول للتأخير.