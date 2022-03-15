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عمر شويل - جدة سكني أرض مجانية sakani.housing.sa والتي يتطلع جميع الراغبين في الحصول على دعم وزارة الإسكان للتسجيل في المنصة للحصول على الخدمات الخاصة بالحصول على أراضي سكنية أو شقق، حسب ما يتم إتاحته للمواطنين، والحلول السكنية المتميزة التي يتم تقديمها بشكل مجاني للمقبولين في الحصول على خدمات الوزارة.

سكني أرض مجانية sakani.housing.sa طريقة تقديم منصة سكني المطور برقم الهوية

يتابع آلاف المواطنين بالمملكة للتقديم شهريا في منصة سكني للحصول على دعم الوزارة لهم، حيث يتم تقديم عدد من الخدمات السكنية حسب الدخل الشهري والمستوى الاجتماعي للمتقدمين، ويتم شهريا الإعلان عن المقبولين في الدعم السكني بعد ان يتم مراجعة الطلبات، وتقوم وزارة الإسكان بتحديد عدد من الشروط للمتقدمين وتقوم بمراجعة الالتزام بها.

مشروعات وزارة الإسكان بالمملكة

بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأيضا صندوق التنمية العقارية السعودي قامت وزارة الإسكان بتقديم 280 وحدة سكنية بالمدينة وعدد من المدن السعودية، والمشروعات السكنية، لتقديمها مجانا لفئات محددة من الشعب، ومنهم مستفيدي الضمان المطور الذي يكون من حقهم الحصول على دعم المملكة للحصول على سكن مجاني لهم.

المستفيدين من خدمات دعم سكني

المتقدمين الراغبين في الحصول على سكن مجاني من وزارة الإسكان.

يكون من حق الأرامل المطلقات اللاتي ليس لهن من يعولهن ويقمن بالإثبات أنهن على راس الاسرة.

الديوان الملكي السعودي والذي يقوم بتوزيع قطع أراضي مجانية بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كيفية تسجيل سكني من منصة وزارة الإسكان كيفية التسجيل في مشروع الأراضي من منصة النفاذ الوطني الموحدة يتم الدخول على الموقع الإلكتروني “ لمنصة سكني وزارة الإسكان السعودية“ . يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الذي قام بتسجيله من قبل أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع كافة الخطوات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات. يجب تسجيل رقم الهاتف النقال وتسجيل بيانات الدخل الشهري. يتم حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب قبل تسجيل الخروج. يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم بالاختيار لتسجيل الدخول (كلمة المرور ورسالة – تطبيق هويتي). يتم تنزيل تطبيق هويتي من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال. يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها قبل تسجيل الخروج.

موعد نزول دعم سكني وموعد التسجيل

تقوم وزارة الإسكان عبر منصتها الإلكتروني سكني باستقبال طلبات الحصول على السكن المجاني ودعم السكن طوال الشهر بينما يتم مراجعة الطلبات ومطابقتها والتأكد من صحتها في مدة 60 يوم عمل، على أن يتم تحديد موعد الإعلان الشهري عن القبول.

موعد نزول الدعم السكني بالميلادي ميعاد نزول الدعم بالتاريخ الهجري 24 مارس 2022 21 شعبان 1443.

ماذا أفعل بعد نزول اسمي في الدعم

يتم الإعلان شهريا عن المشمولين في الدعم على أن يقوم المتقدمين بالتوجه إلى المصارف للحصول على التمويل العقاري المناسب لهم، حسب المستوى المالي وحسب الدخل الشهري، ليتم تحديد نظام الدفع والسداد للمصارف.