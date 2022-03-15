شروط الاستفادة من دعم زواج الأيتام المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية وكيفية التقديم

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عمر شويل - جدة شروط الاستفادة من دعم زواج الأيتام، بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المتطلبات والاشتراطات الأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة إعانة الزواج للأيتام، كما أوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة دعم وإعانة زواج الأيتام هي خدمة إلكترونية تمكن الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بصرف إعانة مالية كدعم للزواج تصرف لمرة واحدة فقط بحسب الشروط والضوابط، ويخص هذا الدعم الأيتام والفئات الضعيفة في مجتمع المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بصرف الدعم لهذه الفئة بهدف مساعداتهم في تلبية احتياجاتهم وتحمل نفقات الزواج،كما أن الموارد البشرية توضح شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة.



شروط الاستفادة من دعم زواج الأيتام المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية

وقد حددت وزارة الموارد البشرية، ضوابط واشتراطات الاستفادة من خدمة دعم زواج الأيتام، وتتمثل هذه المتطلبات في ضرورة توافر الشروط التالية:

أن تكون جنسية المستفيد أو المستفيدة هي الجنسية السعودية. ثم أن يكون المستفيد أو المستفيدة مسجلاً لدى الوزارة في نظام رعاية الأيتام. أن يكون المستفيد أو المستفيدة على قيد الحياة وقت التقديم على الخدمة. ثم أن يكون للمستفيد أو المستفيدة حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون للمستفيد أو المستفيدة حساب بنكي مفعل. ثم أن يتم تسجيل بيانات الحساب البنكي في بيانات الحساب الشخصي للمستفيد/ة على بوابة الخدمات الإلكترونية. أن يكون المستفيد أو المستفيدة قد تم إصدار له / لها عقد نكاح من وزارة العدل السعودية. ثم أن لا يكون قد سبق المستفيد أو المستفيدة استلام إعانة الزواج من قبل.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هم طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة (الذكور و الإناث).

التقديم على دعم زواج الأيتام في السعودية

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية، الاجتماعية، آلية وطريقة التقديم على طلب خدمة إعانة زواج الأيتام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية. ثم اختر خدمة إعانة الزواج للأيتام من قائمة الخدمات الإلكترونية. قم بتعبئة البيانات المطلوبة (والموافقة على الإقرار والتعهد) ثم تقديم الطلب. ثم يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة “طلباتي”. وأخيرا ستصل للمستخدم رسالة نصية، للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.

الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي

تحصل على الضمان الاجتماعي الأسر التي ليس لها عائل باختلاف السبب. حيث يمكن أن يكون السبب هو سجن الزوج أو سفره أو يعاني من حالة نفسية كالجنون، أو موت الزوج أو الزوجة وغيرها من الأسباب. ثم الأشخاص الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي لا يستطيعوا من خلالها العمل والحصول على دخل شهري ثابت. ويحصل المواطن على معاش الضمان الاجتماعي حتى يزول العجز. ثم فئة الأيتام الذين توفى والدهم أو الوالدين معًا، ويحصل الأيتام الذكور على معاش الضمان الاجتماعي. حتى يتم تجاوز سن 18 عام أو 26 عام حساب الدراسة الجامعية. أما في حالة الإناث فتحصل على الضمان الاجتماعي حتى الزواج أو العمل. ثم المرأة المطلقة أو التي توفى زوجها أو التي غاب زوجها بسبب السجن أو العمل في الخارج. من ضمن الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. هي فئة كبار السن سواء الذكور أو الإناث الذين لا يوجد من يعولهم. ولا يوجد لديهم دخل شهري ثابت يستطيعوا العيش منه.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية أكدت أنه يمكن قبول طلب إعانة الزواج لعقد نكاح مُصدر من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك في حالة إصدار عقد النكاح من جهة خارجية، كما أضافت أنه في هذه الحالة، يجب أن يكون عقد الزواج مصدقاً من الجهات المختصة (وزارة الخارجية السعودية) ويكون التقديم على الخدمة من خلال فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطق المملكة.