نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قرص الرجيم بخطوات بسيطة وبدون سعرات حرارية في المقال التالي

قرص الرجيم تعتبر من أروع المعجنات التي يمكن أن تتناولها أثناء أتباع حمية غذائية، لأنها تحتوي على العديد من الحبوب الصحية، التي لها فوائد عظيمة للجسم، ولكن البعض لا يعرف عنها شيء، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل قرص للرجيم. طريقة عمل قرص للرجيم مكونات قرص القمح مائة جرام طحين قمح.

٥٠ جرام طحين شعير.

خمسون جرام من الشوفان الناعم.

كأسان كبيران طحين أبيض.

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

كأس كبير من الحليب الفاتر.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة. طريقة التحضير امزجي زيت الذرة مع الحليب الفاتر، والخميرة الفورية جيدا، ثم اتركيه جانبا لبضع دقائق. ضيفي الشوفان، والطحين الأبيض، وطحين الشعير، وباقي المكونات إلى خليط الحليب بشكل تدريجي، ثم امزجي المكونات لمدة كافية، حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة. ضعي العجينة في وعاء جانبا، ثم قومي بتغطيتها واتركيها لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تتخمر. قومي بتشكيل العجينة إلى عدة دوائر متساوية الحجم، ثم افردي العجين، حتى تحصلي على قرص متوسطة الحجم، ثم رصيها على مسافات متباعدة في صينية غير لاصقة. اتركي الصينية جانبا لمدة ثلث ساعة، حتى يرتاح العجين، ثم ضعيه في فرن ساخن لمدة نصف ساعة على حرارة متوسطة، حتى تصبح القرص للرجيم جاهزة للتقديم. طريقة عمل قرص الحبوب المكونات كأس كبير من الشوفان.

١٠٠ جرام طحين أسمر.

ملعقتان صغيرتان زيت زيتون.

٢ ملعقة صغيرة بذر الكتان.

عشرون جرام حبة البركة.

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة من الملح.

نصف لتر من الماء الفاتر، للعجن. طريقة التحضير امزجي حبة البركة مع الشوفان، والطحين، والخميرة، وبذر الكتان جيدا، ثم ضيفي إليهم زيت الزيتون، والبيض، والماء واخلطي المكونات بأصابع يديك حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء زجاجي به رشة من زيت الزيتون، ثم قومي بتغطيتها نظيفة، ثم اتركيها جانبا لمدة نصف ساعة، حتى تتخمر. قومي تقطيع العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم، ثم افردي العجين قليلا، حتى تحصلي على القرص، ثم رصيها في قالب غير لاصق. عمر شويل - جدة طريقة عمل قرص الرجيم بخطوات بسيطة وبدون سعرات حرارية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل قرص الرجيم بخطوات بسيطة وبدون سعرات حرارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.