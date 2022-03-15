نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار تناسب الجميع في المقال التالي

تُعد أسواق العثيم من الأسواق التي تحتوي على كل المنتجات التي تحتاج إليها الأسرة فبمجرد دخولك أسواق العثيم سوف تلاحظين أن كل تحتاجين إليه متواجد وأيضا سوف تلاحظين أن أسواق العثيم بها العديد من الخصومات والعروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأيضا عروض وخصومات المأكولات. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: يتوافر لدى أسواق العثيم عجان من شركة كولين سعة 5 لتر بسعر 369 ريال سعودى، وهو يساعدك فى صنع جميع أنواع المعجنات.

قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة كولين سعة القدر 10 لتر بسعر 329 ريال سعودي، كما يتوافر قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة هومر بخصم 10% وأصبح سعره بعد الخَصْم 199 ريال سعودي، والقدر الكهربائي يساعدك في طهي كل أنواع الطعام بسرعة أكبر من المعتاد وخاصة اللحوم.

مقلاة كهربائية من شركة هومر سعة 2.6 لتر بسعر 199 ريال سعودي، وتساعدك المقلاة الكهربائية في تقديم أطعمة صحية وخفيفة لأفراد أسرتك لأنها لاتحتاج إلى أي نوع من أنواع الزيوت لطهي وقلى الأطعمة.

ميكرويف عَلامَة نيكاي سعة 30 لتر بخصم 15% وأصبح سعره بعد الخَصْم 389 ريال سعودي، وهو مفيد لتسخين كافة أنواع الأطعمة بطريقة سريعة وتحضير المأكولات السريعة. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية: قدر ضغط هوم واى متوفر بحجمين، حجم بسعة 7 لتر بسعر 125 ريال سعودي، وحجم بسعة 9 لتر بسعر 139 ريال سعودي.

طقم قدور مقدم من سويت هوم سراميك 9 قطع متوفر بخصم 10 % وسعره بعد الخَصْم أصبح 99 ريال سعودي، كما يتوفر طقم قدور مقدم من شركة نيو فلون 8 قطع وبه طقم توزيع هدية بسعر 149 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام 3 قطع بسعر 39.95 ريال سعودي وهذا الطقم عملي جدا فيمكنك تسخين الطعام به داخل الميكرويف.

مقلاة من شركة هوم واى بغطاء متوفرة بحجمين مختلفين حجم 24 سم بسعر 38 ريال سعودي، وحجم 30 سم بسعر 49 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المأكولات: دجاج مجمد 1200 جرام من ساديا سعره قبل العرض 164 ريال سعودي وسعره بعد العرض أصبح 141.5 ريال سعودي.

كما تتوافر صدور دجاج طرية من ساديا بوزن 2 كيلو جرام بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 58 ريال سعودي.

تخفيض على لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي، كما متاح عرض أخر على لحم عجل بلدي بدون عظم. بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم على المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار تناسب الجميع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم على المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار تناسب الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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