نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل كفالة عمالة منزلية في منصة قوى والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن طريقة أو شروط نقل كفالة عمالة منزلية في منصة قوى الإلكترونية، في خطوات سهلو وميسرة تتم إلكترونيا من خلال المنصة حيث يتم نقل العمالة المنزلية إلى أي منشأة وفق الضوابط، وقد قامات الجهات الحكومية باستحداث تلك الخدمات عبر المواقع الإلكتروني لتنفيذ تلك الخطوات بدون أي مجهود، وتبسيط عملية النقل بخلاف الطرق التي كان يتم اتباعها في السابق، حيث كان يجب على طالب الخدمة الذهاب لمكاتب العمل المختصة بذلك، أو زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية.

كيفية نقل كفالة عمالة منزلية في المملكة

أعلنت منصة قوى الإلكترونية التي تقدم عدد من الخدمات الهامة في السعودية، عن كيفية نقل كفالة العامل المنزلي أو العاملة المنزلية، حيث ثوم من سيتم نقل الكفالة له بتقديم طلب على المنصة، ثم يتم إبلاغ العامل برسالة خاصة، ويجب على العامل اذا ما رغب في نقل كفالته، الموافقة على الرسالة الإلكترونية، كي بتم استكمال الإجراءات، والتي يجب أن تتم تحت عدد من الشروط.

شروط نقل كفالة عامل منزلي

لا شك أننا نحرص على توفير مل المعلومات، وسنتحدث عن شروط نقل كفالة عامل منزلي والتي تشمل:

أن تكون مدة إقامة العامل المنزلي لا تزيد عن عام.

لا يتم السماح بنقل كفالة عمالة المنشآت إلى فئة العمالة المنزلية.

يسمح بنقل كفالة العاملي المنزلي لكفيل أخر إذا لم يتقاضى الراتب المتفق علية لمدة 90 يوم.

يتم نقل الكفالة إلى لم يثم الكفيل بتوفير مسكن مناسب للعامل المنزلي في مدة قدرها 15 يوم.

طريقة نقل كفالة العمالة المنزلي عبر منصة قوى

أعلنت منصة قوى مؤخراً عن إمكانية نقل كفالة عامل منزلي من فرد إلى منشأة

الدخول على منصة قوى حساب المنشأة.

الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة نقل الكفالة

تقديم الطلب نقل الخدمة من صاحب عمل لأخر.

اختيار الجهة التي سيتم نقل الكفالة لها.

يقوم المستخدم بملء كل البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت وتطلبها الخدمة

إرسال الطلب للجهات.

قيمة رسوم خدمة نقل الكفالة تظهر على النظام، وعلى حسب الحالة ويجب سداد الرسوم حتى يتم اكتمال الطلب وإتمام عملية النقل، وهناك خطوات أخرى تتم عبر منصة أبشر تكون الرسوم في المرة الأولى 2000 ريال وتزيد في المرات التالية للضعف.