تخفيضات جبارة في بنده السعودية على كافة المنتجات

تقدم أقسام هايبر بنده أفضل العروض والتخفيضات الأسبوعية، التي تنال إرضاء جميع العملاء، والتي تشمل اللحوم، والدجاج والمأكولات المعلبة والفريش وغيرهم من السلع، التي يحتاجها كل منزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال عروض بنده السعودية.

خصومات بنده السعودية الرائعة اليوم

ورق عنب وزنه ١٠١٥ جرام من حدائق شتورة، و رق عنب وزنه كيلو من ريم، ومايونيز وزنه ٩١٠ جرام من هاينز، ولحم تونا من بنده، ومسحوق الكاسترد وزنه ٤٥٠ جرام من جرينز، وعلبة زيت زيتون بكر وزنه أربعة لتر من السوسن، وأرز بنجابي وزنه خمسة جرام من تاج محل، وكفتة بقرى برازيلي، وبرجر بقري برازيلي، وروستو بقري برازيلي، ومكعبات بقري قليلة الشحم برازيلي، ومفروم بقري قليل الشحم برازيلي، ودجاجة متبلة حراق وزنها ٦٠٠ جرام من تندوري التنمية، وجبنة عكاوي من استرا، وجبن هايلاند دوبل كريم، وجبن دوبل كريم بالمحبة السوداء من اسطنبول الزهراء، وجبن قليل الدسم من هايلاند، وقشطة طازجة من زينا، وشرائح خبز أبيض من هرفي، وخبز التورتيلا من إم إف، ورقائق السمبوسة من سويتز.

أفضل العروض في هيبر بنده السعودية هذا الأسبوع

ولبنة تركية من السنبلة، وجبنة رومي هيلثي فود، وخليط زبدة من فونتا بيور، وجبنة فريكو، وجبنة قشقوان، وزيتون كالامانا الريف، ومحلل مشكل وزيتون، ومخلل الخيار بالماء أو بالخل، ومكداس سوري، وشراب قصب السكر من الطيبات، وصدر حبش مدخن من حلواني أخوان، وطحينة ماركة الشعلة، ومربى بنكهة المشمش والبرتقال والفراولة من حلواني، وخبز أبيض فرنسي كبير الحجم، وبسكويت مصري مدور، وكيك انجليزي بنكهة اللوز والفانيلا، ولوز صنبوري، وقرفة، ومكسرات مشكلة مالحة، ومكسرات مشكلة من توريال، وجوز بيكان نيء، وقهوة تركية سوداء، وقهوة تركية بيضاء، وكب كيك من يمامة غندور وزنه ٥٤٠ جرام، وعجينة المطبق بزيت دوار الشمس من سويتز وزنه كيلو، وشابورة طازجة بالشمر وحبة البركة وزنها ٣٧٥ جرام، وشابورة دايت للرجيم من أمريكانا وزنها ٣٥٠ جرام، وبقسماط الخبز الطازج من فوشية، ورقائق السمبوسة من سويتز، وميني سويس رول بحشوة الشكولاتة، وجبنة فالبريسو فيتا الطعم الأصلي.