كيف احصل على قرض برهن العقار من البنك وآلية التقديم

كيف احصل على قرض برهن العقار من خلال المؤسسات المصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية؟ فهناك العديد من البنوك قامت بالإعلان عن طريقة رهن الأرض للبنك أو رهن العقارات السكنية مثل الشقق والفلل والعمارات للحصول على التمويل، ولهذا يسأل الجميع عن طريقة الحصول على قرض بضمان عقار 1443 لذا سنتعرف على شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي وهل يمكن استخدام حاسبة تمويل شراء أرض الراجحي أم لا.

كيف احصل على قرض برهن العقار

ينبغي أن تُحدد ما هو البنك الأفضل بالنسبة لك للحصول على الرهن العقاري، وقد نجح البنك الراجحي في تقديم عدد كبير من التمويل منها التمويل بضمان العقار، وأطلق عليه من خلال موقعه الرسمي اسم بيتك هو مصدر تمويلية وقام بطرح إجابات لبعض الأسئلة الشائعة ومنها شروط القرض.

شروط الرهن العقاري مقابل قرض الراجحي

حدد الراجحي عدد من الشروط المطلوبة لقبول طلب الحصول على الرهن العقاري مقابل التمويل ومن بين هذه الشروط:

المواطن المتقدم يتعين أن يكون حاملًا للجنسية السعودية.

لا بد أن يكون موظف أو تابع لأحد القطاعات، مثل القطاع الحكومي والخاص، ولكن راتب الجهات الحكومية لا بد ألا يكون أقل من خمسة آلاف ريال والقطاع الخاص رواتب المتقدمين الحد الأدنى لها هو 7500 ريال سعودي.

فترة سداد التمويل للموظفين في القطاع الحكومي هي عشرين سنة إذا كان العقار مكتمل.

بينما القطاع الخاص مدة التمويل هي خمسة عشر سنة إذا كان العقار كامل البناء.

بينما في حال الأراضي، فالعاملين في القطاع الحكومي يحصلون على فترة سداد خمسة عشر عام، والقطاع الخاص عشرة أعوام فقط.

التقديم على رهن عقاري الراجحي

تستطيع الحصول على التمويل وتقديم العقار السكني كرهن إلى بنك الراجحي ولكن ينبغي أن يكون المواطن قد انتهى فعليًا من سداد الأقساط الموقعة عليه، ويمكن أيضًا السداد المبكر، وعلى من يرغب في التقديم ضرورة التواصل مع رقم مصرف الراجحي للعملاء الجُدد وهو رقم موحد 8001241222 وسوف يتم الرد عليك بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة سواء المستندات الشخصية أو التي تخص العقار المرهون.