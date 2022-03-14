رابط تسجيل دعم ريف reef وشروط الاستحقاق للمزارعين والأسر المنتجة

تسجيل دعم ريف وشروط الحصول علي الدعم، أصدرت المملكة العربية السعودية دعمًا ريفيًا يهدف إلى مساعدة أنواع معينة من المزارعين على تحسين مستوى القطاع الريفي مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستعلن وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية عن عدة متطلبات مهمة للمتقدمين من خلال الموقع. كذلك يهدف برنامج دعم ريف قطاعات مختلفة مثل منتجات النحل ومنتجى البن العربي وبعض أنواع الفاكهة والورد للتطوير مجال الزراعة وتقديم العم المادي المباشر للمزارعين. وسوف نستعرض الان رابط تسجل دعم ريف وشروط التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة والمنتجة كما يدعم البرنامج العاطلين عن العمل متي توفرت فيهم شروط الاستحقاق.

تسجيل دعم ريف وشروط الحصول علي الدعم

أصدرت وزارة البيئة والزراعة السعودية عدة خطوات لتسجيل دعم ريف عبر الموقع الإلكتروني، نوجزها كالتالي:

الدخوللموقع تسجيل دعم ريف الرسمي من الرابط reef.

انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد.

سجل جميع بيانات مقدم الطلب، بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب، واسم مقدم الطلب ورقم الهوية.

سيتم إرسال رقم تحقق متقدم، والذي يجب تسجيله في الرمز المخصص لذلك.

بعد ذلك انقر للتسجيل.

الدعم الريفي

تدعم الصناديق الريفية مبلغ 54000 ريال سعودي، ويصدر الدعم مرة واحدة في السنة.

سيتم إصدار الدعم بعد حوالي 60 يومًا من تقديمه على الموقع.

بعد تأكيد جميع المعلومات المسجلة على الموقع، قد يتم الدفع لبرنامج الدعم الريفي لأكثر من ستين يومًا.

شروط الحصول على دعم ريف

يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يزاول أي عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون عمر المتقدم أكثر من أحد عشر عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم حاصلًا على مستندات معتمدة لإثبات مزاولة الأعمال الزراعية.

على الراغبين في الحصول على مشاريع الدعم الريفي فتح حساب مصرفي باسم مقدم الطلب وتسجيل الحساب على منصة الدعم الإلكترونية.

يشرف مقدم الطلب على العمل الزراعي بنفسه.

شروط دعم ريف للنساء وربات البيوت

يجب أن تكون مقدمة الطلب سعودية الجنسية.

كذلك ألا تكون من العاملات في القطاع الحكومي أو الخاص.

كذلك أن يكون مكان المشروع المراد دعمة نفس محل إقامة المستفيدة.

أن يكون عمر المستفيدة وقت طلب الدعم لا يقل عن ٢٢ عاما.

كذلك ألا تكون من المستفيدين من أكثر من 3 برامج للضمان الاجتماعي.

أن يكون لدي المستفيدة حساب بنكي خاص لتلقي مبالغ الدعم.

خطوات الاستفسار عن برنامج دعم الريف

خطوات الاستعلام عن دعم ريف هي كما يلي: